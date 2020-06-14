В Бурятии тушат грозовой пожар

На тушении работают 20 человек



Сегодня в Закаменском районе Бурятии обнаружен лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы. Площадь, пройденная огнём, составляет около 0,3 га. На тушении работают 20 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 3 единицы лесопожарной техники.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.



Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44. Звонки принимаются круглосуточно.







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