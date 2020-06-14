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Улан-удэнцу присудили штраф за оскорбления по SMS

Улан-удэнцу присудили штраф за оскорбления по SMS
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина пояснил, что знакомая не вернула ему деньги, и «он хотел повлиять на неё», направляя такие сообщения

Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску о компенсации морального вреда.

Установлено, что ответчик направлял в адрес истца SMS-сообщения на сотовый телефон с высказываниями оскорбительного характера в неприличной форме. «Достоверно установлено, три факта направления сообщений», - уточнили в суде.

На суде мужчина пояснил, что знакомая не вернула ему деньги, и, направляя эти сообщения, он хотел повлиять на неё. Поскольку в результате совершенных ею действий он оказался в тяжёлом финансовом положении. При этом указал, что в свой адрес он также получал высказывания подобного содержания и совершал ответные действия.

Суд пришёл к выводу, что высказывания оскорбительного характера направлялись истцу именно ответчиком, а не каким-либо иным лицом. Оскорбления выражены в неприличной форме с употреблением нецензурных выражений. Это нарушило личные неимущественные права истца и причинило моральный вред.

- При определении размера компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, суд исходил из конкретных обстоятельств дела, характера причинённых истице нравственных страданий, принципа разумности и справедливости, степени вины ответчика, продолжительности его противоправных действий, - сообщили в пресс-службе суда.
Решением суда исковые требования жительницы Улан-Удэ удовлетворены частично, в её пользу с мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей.

Решение вступило в законную силу.




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