Улан-удэнцу присудили штраф за оскорбления по SMS

Мужчина пояснил, что знакомая не вернула ему деньги, и «он хотел повлиять на неё», направляя такие сообщения



Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску о компенсации морального вреда.



Установлено, что ответчик направлял в адрес истца SMS-сообщения на сотовый телефон с высказываниями оскорбительного характера в неприличной форме. «Достоверно установлено, три факта направления сообщений», - уточнили в суде.



На суде мужчина пояснил, что знакомая не вернула ему деньги, и, направляя эти сообщения, он хотел повлиять на неё. Поскольку в результате совершенных ею действий он оказался в тяжёлом финансовом положении. При этом указал, что в свой адрес он также получал высказывания подобного содержания и совершал ответные действия.



Суд пришёл к выводу, что высказывания оскорбительного характера направлялись истцу именно ответчиком, а не каким-либо иным лицом. Оскорбления выражены в неприличной форме с употреблением нецензурных выражений. Это нарушило личные неимущественные права истца и причинило моральный вред.



- При определении размера компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, суд исходил из конкретных обстоятельств дела, характера причинённых истице нравственных страданий, принципа разумности и справедливости, степени вины ответчика, продолжительности его противоправных действий, - сообщили в пресс-службе суда.

Решением суда исковые требования жительницы Улан-Удэ удовлетворены частично, в её пользу с мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей.



Решение вступило в законную силу.









