В Улан-Удэ ожидается жара
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 14 июня, по северной половине республики местами кратковременные дожди, днём местами возможны грозы, по южной половине днём жаркая погода. Ветер юго-западный 4-9, местами до 14 м/с.
Температура воздуха днём +28,+33, по северу +22,+27, по Прибайкалью +18,+23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер днём юго-западный 7-12 м/с. Температура днём +29,+31.
В Бурятии воздух прогреется до +33
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