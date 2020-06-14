В Бурятии воздух прогреется до +33

В Улан-Удэ ожидается жара



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 14 июня, по северной половине республики местами кратковременные дожди, днём местами возможны грозы, по южной половине днём жаркая погода. Ветер юго-западный 4-9, местами до 14 м/с.



Температура воздуха днём +28,+33, по северу +22,+27, по Прибайкалью +18,+23.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер днём юго-западный 7-12 м/с. Температура днём +29,+31.





Читают сейчас