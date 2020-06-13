Избирательные участки в Бурятии будут безопасными для людей

Все 23 муниципальных образования Бурятии обеспечены средствами индивидуальной защиты



Избирательные участки в Бурятии во время голосования по поправкам в Конституцию РФ будут безопасными для людей



Представители всех территориальных УИКов уже в полном объёме получили новые комплекты СИЗов от коронавирусной инфекции. В каждом комплекте необходимое количество одноразовых спиртовых салфеток, защитные маски, ручки, пакеты и дезинфицирующие средства для санитарной обработки поверхностей и помещений для голосования.



Члены избирательных комиссий утверждают, что к 1 июля все участки будут максимально защищены от инфекции.



На всех участках будут работать волонтёры.



Напомним, 1 июля - день всероссийского голосования по вопросу принятия поправок в Основной закон страны, объявлен выходным днём.

