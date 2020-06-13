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Избирательные участки в Бурятии будут безопасными для людей

Избирательные участки в Бурятии будут безопасными для людей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все 23 муниципальных образования Бурятии обеспечены средствами индивидуальной защиты

Избирательные участки в Бурятии во время голосования по поправкам в Конституцию РФ будут безопасными для людей

Представители всех территориальных УИКов уже в полном объёме получили новые комплекты СИЗов от коронавирусной инфекции. В каждом комплекте необходимое количество одноразовых спиртовых салфеток, защитные маски, ручки, пакеты и дезинфицирующие средства для санитарной обработки поверхностей и помещений для голосования.

Члены избирательных комиссий утверждают, что к 1 июля все участки будут максимально защищены от инфекции.

На всех участках будут работать волонтёры.

Напомним, 1 июля - день всероссийского голосования по вопросу принятия поправок в Основной закон страны, объявлен выходным днём.
избирательные участки Конституция
 
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