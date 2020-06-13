Старейший сотрудник Баргузинского заповедника отмечает 80-летие

Геннадий Янкус прошёл путь от рядового инспектора до директора заповедника



Сегодня, 13 июня, 80-летний юбилей отмечает старейший сотрудник Баргузинского заповедника, его директор с 1971 по 2011 год Геннадий Андреевич Янкус.



Он прошёл путь от рядового государственного инспектора до директора заповедника.



- Его вклад в развитие заповедного дела нашей страны и сохранения озера Байкал неоценим. За свой большой стаж работы в заповедной системе России им разработаны практические рекомендации по методике учёта соболя и организаций охотничьего промысла для охотничьего хозяйства Бурятии. В 1986 году по инициативе Геннадия Андреевича первым в СССР был организован биосферный полигон, а в 1987 году он добился передачи земель биосферного полигона заповеднику. Это дало не только увеличение охраняемой территории, но и развитие научных исследований, экологического мониторинга, а также разработку и внедрения методов рационального природопользования, не разрушающих природную среду и биологические ресурсы, - сообщают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Геннадий Янкус имеет два патента на изобретение приборных устройств для научных и экспериментальных работ, является автором пунктов (2 и 3) 10 статьи федерального закона РФ № 33-ФЗ от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых территориях». Это законодательно определило нормы деятельности биосферных заповедников.



По его инициативе в 1982 году была организованна станция комплексного фонового мониторинга «Баргузинский заповедник», что позволило получать и обобщать данные по состоянию природной среды северного Байкала.



В 2000 году Геннадий Янкус разработал программу экологического природоохранного просвещения, что позволило людям из разных уголков планеты увидеть чудеса природы, прикоснуться к заповедному уголку земли и навсегда запомнить таёжный посёлок Давша – сердце «Заповедного Подлеморья». А в 2005 году под его руководством разработана программа экологического мониторинга участка всемирного наследия «Озеро Байкал».



Результатом его работы является также организация полноценной всесторонней деятельности заповедника по сохранению природных комплексов и объектов в естественном состоянии, высокая эффективность борьбы с лесными пожарами естественного происхождения.



За успехи в деятельности и заслуги в области охраны природы юбиляр награждён знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР»; орденом Почёта; удостоен почетного звания «Заслуженный работник охраны природы Республики Бурятия»; присвоено почётное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации», а также многочисленными почётными грамотами министерств и ведомств.



В настоящее время Геннадий Андреевич продолжает трудиться старшим научным сотрудником в отделе науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Он активно участвует в работах по сохранению природных комплексов северного Прибайкалья.



- 40 лет вы были самым передовым директором в заповедной системе и сейчас продолжаете свою работу по изучению и охране природных комплексов самого северного форпоста особо охраняемой природной территории Байкала – Фролихинского заказника. С юбилеем, дорогой коллега! – говорится в поздравлении «Заповедного Подлеморья».



