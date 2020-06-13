 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июня

12 Июня

Популярное

В Бурятии отменили самоизоляцию для приезжих

В Бурятии отменили самоизоляцию для приезжих
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Анализы на коронавирус у приезжих по-прежнему будут брать

В Бурятии ввели крупное послабление, связанное с мерами по борьбе с коронавирусом. Отменена обязательная 14-дневная изоляция для приезжающих из других регионов. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии Алексея Цыденова.

Приехавшие в Бурятию по-прежнему обязаны сообщить о себе на «горячую линию» министерства здравоохранения по телефону (3012)37-95-32, 112. Здесь возьмут контактную информацию, в том числе сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания в республике. Также нужно заполнить анкету Роспотребнадзора – их раздают в аэропорту, железнодорожном вокзале, на постах на въездах в Бурятию. Больше никаких мер не требуется, сидеть дома две недели не обязательно.

С пятого по десятый день со дня прибытия приезжие должны пройти анализ на COVID-19.

- При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций, - говорится в указе.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 13 июня зарегистрировано 2203 случая заражения COVID-19 (+50 за сутки).

самоизоляция коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэ отдал звание худшего города Чите
Улан-Удэ отдал звание худшего города Чите
Общество, 13.06.2020
Улан-Удэ поднялся с последнего места рейтинга качества жизни в российских городах
Даши Намдаков построит мастерскую на своей малой родине
Даши Намдаков построит мастерскую на своей малой родине
Общество, 13.06.2020
«Когда был молодой, хотелось завоевывать мир, сейчас необходимо подумать о корнях», - поделился Даши Намдаков
Редкую птицу клоктун впервые встретили в нацпарке в Бурятии
Редкую птицу клоктун впервые встретили в нацпарке в Бурятии
Общество, 13.06.2020
Этих птиц истребили в Китае, а в Бурятии в последний раз встречали в 1982 году
В Бурятии тёплая погода
В Бурятии тёплая погода
Общество, 13.06.2020
Местами в республике дожди
Анатолий Михаханов поздравил с Днём России
Анатолий Михаханов поздравил с Днём России
Общество, 12.06.2020
Бывший сумоист сфотографировался с российским флагом
Улан-удэнцы ринулись в открывшиеся парки
Улан-удэнцы ринулись в открывшиеся парки
Общество, 12.06.2020
Требования о масках соблюдают не все посетители парков
В Улан-Удэ больным с COVID-19 разрешили ходить по нужде не в вёдра, а в туалет
В Улан-Удэ больным с COVID-19 разрешили ходить по нужде не в вёдра, а в туалет
Общество, 12.06.2020
По словам пациентов, их будут водить в уборную по одному
В Улан-Удэ устроят облавы на пьяных водителей
В Улан-Удэ устроят облавы на пьяных водителей
Общество, 12.06.2020
Операция «Нетрезвый водитель» пройдёт в выходные
Житель Бурятии спел гимн России с другими дальневосточниками
Житель Бурятии спел гимн России с другими дальневосточниками
Общество, 12.06.2020
Видео записали в разных регионах Дальневосточного федерального округа, в том числе в Бурятии
Артисты Бурятии ко Дню России представили новые клипы
Артисты Бурятии ко Дню России представили новые клипы
Общество, 12.06.2020
Клипы представили оперная певица Ольга Жигмитова, звезда эстрады Мэдэгма Доржиева, солистка филармонии Дашима Соктоева и другие
Почётный донор России из Улан-Удэ обещал и дальше сдавать кровь
Почётный донор России из Улан-Удэ обещал и дальше сдавать кровь
Общество, 12.06.2020
10 июня в Улан-Удэ прошла торжественная часть акции #Оставайся донором
В Улан-Удэ в День России прошёл торжественный развод Росгвардии
В Улан-Удэ в День России прошёл торжественный развод Росгвардии
Общество, 12.06.2020
После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^