Анализы на коронавирус у приезжих по-прежнему будут брать
В Бурятии ввели крупное послабление, связанное с мерами по борьбе с коронавирусом. Отменена обязательная 14-дневная изоляция для приезжающих из других регионов. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии Алексея Цыденова.
Приехавшие в Бурятию по-прежнему обязаны сообщить о себе на «горячую линию» министерства здравоохранения по телефону (3012)37-95-32, 112. Здесь возьмут контактную информацию, в том числе сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания в республике. Также нужно заполнить анкету Роспотребнадзора – их раздают в аэропорту, железнодорожном вокзале, на постах на въездах в Бурятию. Больше никаких мер не требуется, сидеть дома две недели не обязательно.
С пятого по десятый день со дня прибытия приезжие должны пройти анализ на COVID-19.
- При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций, - говорится в указе.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 13 июня зарегистрировано 2203 случая заражения COVID-19 (+50 за сутки).
В Бурятии отменили самоизоляцию для приезжих
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Улан-Удэ поднялся с последнего места рейтинга качества жизни в российских городах
«Когда был молодой, хотелось завоевывать мир, сейчас необходимо подумать о корнях», - поделился Даши Намдаков
Этих птиц истребили в Китае, а в Бурятии в последний раз встречали в 1982 году
Помощь оказывается анонимно
Автомобиль получили добровольные пожарные
Местами в республике дожди
Бывший сумоист сфотографировался с российским флагом
Требования о масках соблюдают не все посетители парков
Акция проводится в День России
По словам пациентов, их будут водить в уборную по одному
Операция «Нетрезвый водитель» пройдёт в выходные
Видео записали в разных регионах Дальневосточного федерального округа, в том числе в Бурятии
Клипы представили оперная певица Ольга Жигмитова, звезда эстрады Мэдэгма Доржиева, солистка филармонии Дашима Соктоева и другие
10 июня в Улан-Удэ прошла торжественная часть акции #Оставайся донором
После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка