Помощь оказывается анонимно
Общественный совет при МВД Бурятии напомнил о возможности обращения за дистанционной психологической помощью. Медицинские психологи минздрава Бурятии готовы оказать жителям Бурятии дистанционную психологическую помощь в период самоизоляции. Главный врач наркодиспансера, член общественного совета при МВД по Бурятии Андрей Михеев напомнил, что в сложившейся эпидемиологической обстановке принято решение об оказании дистанционной психологической помощи гражданам.
Врачи призывают граждан, испытывающих негативные эмоции и стресс, обращаться на «телефон доверия» по номерам:
8-924-456-79-11 – специалисты работают на линии с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00;
8-9021-66-89-11 или 112 – психологическая помощь оказывается круглосуточно.
Общественники призывают граждан не пытаться подавить негативные эмоции, а обращаться за высококвалифицированной помощью. Консультации проводятся анонимно и бесплатно.
Жителям Бурятии оказывают психологическую помощь по телефону
Общество, Фото:
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