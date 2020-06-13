Жителям Бурятии оказывают психологическую помощь по телефону

Общество, Фото: сайт МВД по Бурятии

Помощь оказывается анонимно



Общественный совет при МВД Бурятии напомнил о возможности обращения за дистанционной психологической помощью. Медицинские психологи минздрава Бурятии готовы оказать жителям Бурятии дистанционную психологическую помощь в период самоизоляции. Главный врач наркодиспансера, член общественного совета при МВД по Бурятии Андрей Михеев напомнил, что в сложившейся эпидемиологической обстановке принято решение об оказании дистанционной психологической помощи гражданам.



Врачи призывают граждан, испытывающих негативные эмоции и стресс, обращаться на «телефон доверия» по номерам:



8-924-456-79-11 – специалисты работают на линии с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00;



8-9021-66-89-11 или 112 – психологическая помощь оказывается круглосуточно.



Общественники призывают граждан не пытаться подавить негативные эмоции, а обращаться за высококвалифицированной помощью. Консультации проводятся анонимно и бесплатно.



