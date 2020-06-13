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Жителям Бурятии оказывают психологическую помощь по телефону

Жителям Бурятии оказывают психологическую помощь по телефону
Общество,  Фото:сайт МВД по Бурятии
Помощь оказывается анонимно

Общественный совет при МВД Бурятии напомнил о возможности обращения за дистанционной психологической помощью. Медицинские психологи минздрава Бурятии готовы оказать жителям Бурятии дистанционную психологическую помощь в период самоизоляции. Главный врач наркодиспансера, член общественного совета при МВД по Бурятии Андрей Михеев напомнил, что в сложившейся эпидемиологической обстановке принято решение об оказании дистанционной психологической помощи гражданам.

Врачи призывают граждан, испытывающих негативные эмоции и стресс, обращаться на «телефон доверия» по номерам:

8-924-456-79-11 – специалисты работают на линии с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00;

8-9021-66-89-11 или 112 – психологическая помощь оказывается круглосуточно.

Общественники призывают граждан не пытаться подавить негативные эмоции, а обращаться за высококвалифицированной помощью. Консультации проводятся анонимно и бесплатно.

психологическая помощь
 
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