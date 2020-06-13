На защиту отдалённого микрорайона Улан-Удэ встал пожарный автомобиль

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Автомобиль получили добровольные пожарные



У добровольной пожарной команды отдалённого улан-удэнского микрорайона Мостовой появился свой пожарный автомобиль, что значительно повышает оперативность тушения возникающих пожаров в отдаленном посёлке Улан-Удэ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



- Добровольные пожарные оказывают огромную поддержку государственной противопожарной службе, они обеспечивают противопожарное прикрытие более 50% населенных пунктов республики и работа добровольцев по профилактике и обеспечению безопасности очень значима. Только в 2019 году МЧС России передало добровольцам четыре пожарные автоцистерны, - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Андрей Боркин.



На железнодорожной станции Мостовой добровольная пожарная команда появилась в 2016 году. Она состоит из шести местных жителей, каждый из них прошёл обучение по программе профессиональной подготовки добровольных пожарных и получил экипировку огнеборца. Они не раз самостоятельно тушили возгорания, как строений, так и сухой растительности.



- На вооружении у нас имеется прицеп с необходимым пожарно-техническим оборудованием и мотопомпа. С помощью этого мы тушили пожары. Но этого оборудования было недостаточным для прикрытия населенного пункта, а пожарная машина для нас - это очень большое спасение, - рассказала инспектор по развитию территории в районе станции Мостовой Нина Солдатова.



Водитель пожарной машины Анатолий Карпенко уже опробовал пожарный автомобиль:



- Залили воду, посмотрели, как работает пожарный насос, как бьет струя из пожарного ствола, проверили пожарные рукава. Чтобы всё было готово на случай пожара.



В дальнейшем добровольцам микрорайона администрация Улан-Удэ поможет оборудовать пожарное депо.



- Мы планируем сформировать земельный участок для строительства пожарного депо, чтобы в зимний период машина стояла в тепле, и чтобы все необходимое оборудование находилось в помещении, - сказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



В настоящее время в реестре добровольных пожарных Бурятии зарегистрировано 1930 человек. В 2019 году подразделения добровольной пожарной охраны республики потушили 301 пожар, 96 из которых были ликвидированы местными силами. С начала этого года добровольные пожарные потушили 162 пожара, 50 из них самостоятельно.



В этом году МЧС России отмечает 30-летие со дня образования. В рамках празднования годовщины 15 активных добровольцев по всей Бурятии будут награждены ведомственными знаками отличия МЧС России - медалями и почётными грамотами министерства. Добровольные пожарные также будут отмечены и на региональном уровне.

