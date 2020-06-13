 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июня

12 Июня

Популярное

На защиту отдалённого микрорайона Улан-Удэ встал пожарный автомобиль

На защиту отдалённого микрорайона Улан-Удэ встал пожарный автомобиль
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Автомобиль получили добровольные пожарные

У добровольной пожарной команды отдалённого улан-удэнского микрорайона Мостовой появился свой пожарный автомобиль, что значительно повышает оперативность тушения возникающих пожаров в отдаленном посёлке Улан-Удэ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

- Добровольные пожарные оказывают огромную поддержку государственной противопожарной службе, они обеспечивают противопожарное прикрытие более 50% населенных пунктов республики и работа добровольцев по профилактике и обеспечению безопасности очень значима. Только в 2019 году МЧС России передало добровольцам четыре пожарные автоцистерны, - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Андрей Боркин.

На железнодорожной станции Мостовой добровольная пожарная команда появилась в 2016 году. Она состоит из шести местных жителей, каждый из них прошёл обучение по программе профессиональной подготовки добровольных пожарных и получил экипировку огнеборца. Они не раз самостоятельно тушили возгорания, как строений, так и сухой растительности.

- На вооружении у нас имеется прицеп с необходимым пожарно-техническим оборудованием и мотопомпа. С помощью этого мы тушили пожары. Но этого оборудования было недостаточным для прикрытия населенного пункта, а пожарная машина для нас - это очень большое спасение, - рассказала инспектор по развитию территории в районе станции Мостовой Нина Солдатова.

Водитель пожарной машины Анатолий Карпенко уже опробовал пожарный автомобиль:

- Залили воду, посмотрели, как работает пожарный насос, как бьет струя из пожарного ствола, проверили пожарные рукава. Чтобы всё было готово на случай пожара.

В дальнейшем добровольцам микрорайона администрация Улан-Удэ поможет оборудовать пожарное депо.

- Мы планируем сформировать земельный участок для строительства пожарного депо, чтобы в зимний период машина стояла в тепле, и чтобы все необходимое оборудование находилось в помещении, - сказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

В настоящее время в реестре добровольных пожарных Бурятии зарегистрировано 1930 человек. В 2019 году подразделения добровольной пожарной охраны республики потушили 301 пожар, 96 из которых были ликвидированы местными силами. С начала этого года добровольные пожарные потушили 162 пожара, 50 из них самостоятельно.

В этом году МЧС России отмечает 30-летие со дня образования. В рамках празднования годовщины 15 активных добровольцев по всей Бурятии будут награждены ведомственными знаками отличия МЧС России - медалями и почётными грамотами министерства. Добровольные пожарные также будут отмечены и на региональном уровне.
пожарные автомобили
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тёплая погода
В Бурятии тёплая погода
Общество, 13.06.2020
Местами в республике дожди
Анатолий Михаханов поздравил с Днём России
Анатолий Михаханов поздравил с Днём России
Общество, 12.06.2020
Бывший сумоист сфотографировался с российским флагом
Улан-удэнцы ринулись в открывшиеся парки
Улан-удэнцы ринулись в открывшиеся парки
Общество, 12.06.2020
Требования о масках соблюдают не все посетители парков
В Улан-Удэ больным с COVID-19 разрешили ходить по нужде не в вёдра, а в туалет
В Улан-Удэ больным с COVID-19 разрешили ходить по нужде не в вёдра, а в туалет
Общество, 12.06.2020
По словам пациентов, их будут водить в уборную по одному
В Улан-Удэ устроят облавы на пьяных водителей
В Улан-Удэ устроят облавы на пьяных водителей
Общество, 12.06.2020
Операция «Нетрезвый водитель» пройдёт в выходные
Житель Бурятии спел гимн России с другими дальневосточниками
Житель Бурятии спел гимн России с другими дальневосточниками
Общество, 12.06.2020
Видео записали в разных регионах Дальневосточного федерального округа, в том числе в Бурятии
Артисты Бурятии ко Дню России представили новые клипы
Артисты Бурятии ко Дню России представили новые клипы
Общество, 12.06.2020
Клипы представили оперная певица Ольга Жигмитова, звезда эстрады Мэдэгма Доржиева, солистка филармонии Дашима Соктоева и другие
Почётный донор России из Улан-Удэ обещал и дальше сдавать кровь
Почётный донор России из Улан-Удэ обещал и дальше сдавать кровь
Общество, 12.06.2020
10 июня в Улан-Удэ прошла торжественная часть акции #Оставайся донором
В Улан-Удэ в День России прошёл торжественный развод Росгвардии
В Улан-Удэ в День России прошёл торжественный развод Росгвардии
Общество, 12.06.2020
После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка
В Бурятии решили проблему с названием национального вида спорта
В Бурятии решили проблему с названием национального вида спорта
Общество, 12.06.2020
Споры велись о том, как же на бурятском языке должно звучать разбивание хребтовой кости
В Бурятии создали триколор с помощью пожарных рукавов
В Бурятии создали триколор с помощью пожарных рукавов
Общество, 12.06.2020
Пожарные в Бурятии сделали необычное видеопоздравление ко Дню России
В День России в Бурятии кратковременные дожди
В День России в Бурятии кратковременные дожди
Общество, 12.06.2020
В Улан-Удэ без существенных осадков
Бесконтактно и безопасно: В Бурятии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Бесконтактно и безопасно: В Бурятии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Общество, 11.06.2020
В Бурятии отработали проведение безопасного для здоровья жителей голосования по поправкам в Конституцию. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^