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В Бурятии тёплая погода

В Бурятии тёплая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами в республике дожди

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 13 июня, в по северной половине республике местами небольшие дожди, днём по северному Прибайкалью умеренные, по южной половине преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 5-10, местами до 15 м/с. Температура воздуха днём +22,+27, местами +12,+17.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +23,+25.

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