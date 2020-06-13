Местами в республике дожди
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 13 июня, в по северной половине республике местами небольшие дожди, днём по северному Прибайкалью умеренные, по южной половине преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный 5-10, местами до 15 м/с. Температура воздуха днём +22,+27, местами +12,+17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +23,+25.
В Бурятии тёплая погода
Общество, Фото:
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