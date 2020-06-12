Бывший сумоист сфотографировался с российским флагом
12 июня, в День России, бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов поздравил подписчиков с праздником. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлён с российским триколором.
- Друзья! Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит радость! С праздником, дорогие земляки, с Днём России! – написал Анатолий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая Анатолий Михаханов участвовал в озеленении столицы Бурятии вместе с певицей Мэдэгмой Доржиевой.
26 апреля, в день своего 37-летия, Анатолий выложил пост, как всегда написанный с добрым юмором.
Анатолий Михаханов поздравил с Днём России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бывший сумоист сфотографировался с российским флагом
Требования о масках соблюдают не все посетители парков
Акция проводится в День России
По словам пациентов, их будут водить в уборную по одному
Операция «Нетрезвый водитель» пройдёт в выходные
Видео записали в разных регионах Дальневосточного федерального округа, в том числе в Бурятии
Клипы представили оперная певица Ольга Жигмитова, звезда эстрады Мэдэгма Доржиева, солистка филармонии Дашима Соктоева и другие
10 июня в Улан-Удэ прошла торжественная часть акции #Оставайся донором
После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка
Споры велись о том, как же на бурятском языке должно звучать разбивание хребтовой кости
Пожарные в Бурятии сделали необычное видеопоздравление ко Дню России
В Улан-Удэ без существенных осадков
В Бурятии отработали проведение безопасного для здоровья жителей голосования по поправкам в Конституцию. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Это касается семей с детьми от 16 до 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях
Победителем стал проект участника из посёлка Агинское