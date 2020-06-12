Акция проводится в День России
Сегодня, 12 июня, в День России в Улан-Удэ проходит необычная акция. Пациентам, выписывающимся из ковидных госпиталей, будут вручать ленточки в цветах российского флага. Об этом сообщили в минздраве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне было зафиксировано 49 человек, победивших новую коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии в Бурятии успешно завершили лечение и выписались из больниц 1266 пациентов.
На утро 12 июня в Бурятии 2153 случая заражения COVID-2019 (+43 больных за сутки).
В Улан-Удэ вылечившимся от коронавируса раздают ленточки-триколоры
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