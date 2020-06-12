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В Улан-Удэ устроят облавы на пьяных водителей

В Улан-Удэ устроят облавы на пьяных водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Операция «Нетрезвый водитель» пройдёт в выходные

В выходные дни в Улан-Удэ запланировано профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом предупредила Госавтоинспекция Бурятии.

В мероприятии будет задействовано десять автопатрулей в составе 20 сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.

За пять месяцев на дорогах республики по вине пьяных водителей произошло 70 ДТП, в результате которых погибли 14 и ранены 105 человек. Сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержали и отстранили от права управления транспортными средствами 2630 водителей с признаками опьянения.

О водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо будучи лишёнными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102.
ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
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