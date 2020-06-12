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Житель Бурятии спел гимн России с другими дальневосточниками

Житель Бурятии спел гимн России с другими дальневосточниками
Общество, 
Видео записали в разных регионах Дальневосточного федерального округа, в том числе в Бурятии

Ко Дню России в Сети появилось видео исполнения гимна дальневосточниками. Музыкальных исполнителей собрал «Дальневосточный фонд развития».

Бурятию в данном видео представил заместитель директора техникума строительства и городского хозяйства Амгалан Данзанов. 

Также в записи участвовали солист вокального трио Galaguys Николай Погорелов (Владивосток), солистка Амурской областной филармонии Марина Горбачёва, певица театра Эстрада Республики Саха (Якутия) Андреана, солист ансамбля «Иланот» Даниил Иванов (Биробиджан), солист-вокалист камерного ансамбля «Дивертисмент» Павел Алдаков (Сахалинская область), солист квартета «Триумф» Владимир Бабенко и Ольга Бабенко (Хабаровск) и представители Забайкальского края Оюна Дарижапова (государственный театр песни и танца «Амар Сайн») и Александр Авдеев (ансамбль «Читинская слобода»).



Как сообщал «Байкал-Daily», ко Дню России также представили новые клипы артисты Бурятии. В их числе солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жигмитова, звезда бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева, лауреат всероссийского конкурса «Салют Победы» Сергей Плотников, военный ансамбль «Селенга», фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» и другие.

Справка:

День России — государственный праздник, который отмечают 12 июня по всей стране, вне зависимости от политических взглядов и религиозных предпочтений.

В 1990 году 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете России на первом Съезде народных депутатов РСФСР. В мае 1991-го постановлением Верховного Совета РСФСР эта дата была объявлена нерабочим днём. Указом президента в 1994-м году этот день объявили государственным праздником. Официальное название — День России — закрепили только в 2002 году.

Обычно в этот день проходят массовые народные гулянья, спортивные мероприятия и концерты, однако в этом масштабного празднования не состоится. Перенесено и традиционное вручение госпремий, которое проходит в этот день в Кремле.



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