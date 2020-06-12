 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Июня

11 Июня

Популярное

Артисты Бурятии ко Дню России представили новые клипы

Артисты Бурятии ко Дню России представили новые клипы
Общество, 
Клипы представили оперная певица Ольга Жигмитова, звезда эстрады Мэдэгма Доржиева, солистка филармонии Дашима Соктоева и другие

Сегодня, 12 июня, День России, отмечается в дистанционном формате. Специально к празднику министерство культуры республики инициировало съёмку клипов с участием артистов Бурятии.

Клипы представили солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жигмитова, звезда бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева, лауреат всероссийского конкурса «Салют Победы» Сергей Плотников, военный ансамбль «Селенга», фольклорно-этнографический ансамбль «Забава», выпускники колледжа искусств имени Чайковского Дугар Бадмажапов, Жамсо Бамбагаев, Надмит Надмитов, вокальная группа «4U» детской школы искусств имени Бау Ямпилова, солистка Бурятской государственной филармонии Дашима Соктоева.

Над проектом работала команда профессионалов. Записью звука занимались Александр Саможапов, преподаватель колледжа искусств имени Чайковского, аранжировщики Алагуй Егоров, Нацагдорж Нямдорж, звукорежиссёры Никита Богданов и Зандан Шойдоков. Снимали клипы режиссёр Никита Буланов, оператор Артём Дубровин и студия UULZAR – режиссёр Максим Дашинимаев и оператор Алдар Дамбаев.

Клипы были сняты на авторские, народные русские и бурятские песни, а также известные композиции, посвящённые России, включая гимн Российской Федерации.

12 июня клипы также покажут на телевизионных каналах Бурятии. 










день России клип артисты музыканты певцы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в День России прошёл торжественный развод Росгвардии
В Улан-Удэ в День России прошёл торжественный развод Росгвардии
Общество, 12.06.2020
После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка
В Бурятии решили проблему с названием национального вида спорта
В Бурятии решили проблему с названием национального вида спорта
Общество, 12.06.2020
Споры велись о том, как же на бурятском языке должно звучать разбивание хребтовой кости
В Бурятии создали триколор с помощью пожарных рукавов
В Бурятии создали триколор с помощью пожарных рукавов
Общество, 12.06.2020
Пожарные в Бурятии сделали необычное видеопоздравление ко Дню России
В День России в Бурятии кратковременные дожди
В День России в Бурятии кратковременные дожди
Общество, 12.06.2020
В Улан-Удэ без существенных осадков
Бесконтактно и безопасно: В Бурятии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Бесконтактно и безопасно: В Бурятии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Общество, 11.06.2020
В Бурятии отработали проведение безопасного для здоровья жителей голосования по поправкам в Конституцию. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Санавиация Бурятии эвакуировала 134 пациента с COVID-19
Санавиация Бурятии эвакуировала 134 пациента с COVID-19
Общество, 11.06.2020
Вертолёты оснащены оборудованием, способным проводить интенсивную терапию при полёте
В Иркутске движение по Глазковскому мосту в выходные будет ограничено на всё лето
В Иркутске движение по Глазковскому мосту в выходные будет ограничено на всё лето
Общество, 11.06.2020
Кроме этого, будет прекращено движение трамваев по некоторым маршрутам
Участников парада Победы в Улан-Удэ регулярно тестируют на коронавирус
Участников парада Победы в Улан-Удэ регулярно тестируют на коронавирус
Общество, 11.06.2020
Репетиции проводят в перчатках и медицинских масках
В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай
В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай
Общество, 11.06.2020
Соревнования состоялись в дистанционном режиме
Бурятские и алтайские ламы молятся за выздоровление главы буддистов Тывы
Бурятские и алтайские ламы молятся за выздоровление главы буддистов Тывы
Общество, 11.06.2020
VIII Камба-лама Джампел Лодой находится в искусственной коме из-за коронавируса
В Чите развернули огромный триколор
В Чите развернули огромный триколор
Общество, 11.06.2020
Также в небо были запущены воздушные шары белого, синего и красного цветов
В Усть-Ордынском округе здание новой нацбиблиотеки сдадут в конце года
В Усть-Ордынском округе здание новой нацбиблиотеки сдадут в конце года
Общество, 11.06.2020
Также там разместятся национальные центры народного творчества и художественных народных промыслов
Нацмузей Бурятии проведёт день России в онлайн-режиме
Нацмузей Бурятии проведёт день России в онлайн-режиме
Общество, 11.06.2020
Для этого он приготовил специальную программу в соцсетях
В Бурятии добровольные пожарные за свой счёт построили бокс
В Бурятии добровольные пожарные за свой счёт построили бокс
Общество, 11.06.2020
Под защитой добровольных пожарных находится три села в Тарбагатайском районе

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^