10 июня в Улан-Удэ прошла торжественная часть акции #Оставайся донором
На станции переливания крови в этот день наградили активных и почётных доноров России, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
- Сотни доноров в нашей республике каждый день спасают жизни людей. Каждый день доноры безвозмездно отдают частичку себя. Дорогие доноры, Служба крови желает вам здоровья, счастья, побольше солнечных дней и долгих лет жизни! Мы благодарим каждого из тех, кто вносит свой неоценимый вклад в развитие донорского движения нашей республики, - поздравила главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева.
Служба крови и «Молодёжка ОНФ» наградили 14 доноров, в числе которых были активные доноры, почётные доноры, а также донорская династия. В торжественной обстановке звание «Почётный донор России» получил Тумэн Цыденов.
- Я долго к этому шёл и рад, что добился цели. Планирую и дальше сдавать кровь, вносить свою лепту в спасение земляков, - поделился с нами новоиспеченный почётный донор.
На сегодня в Бурятии насчитывается около семи тысяч доноров, 2188 из них являются почётными донорами России.
Почётный донор России из Улан-Удэ обещал и дальше сдавать кровь
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