 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Июня

11 Июня

Популярное

В Бурятии решили проблему с названием национального вида спорта

В Бурятии решили проблему с названием национального вида спорта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Споры велись о том, как же на бурятском языке должно звучать разбивание хребтовой кости

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Бурятии  возник спор по поводу названия такой национальной игры, как разбивание хребтовой кости. Всенародно любимую игру в районах и так называют по-разному, в зависимости от диалекта. Но проблема встала, когда нужно было регистрировать её как национальный вид спорта.

Федерация этноспорта Бурятии, которая занималась популяризацией этого вида спорта, предложила вариант звучания на бурятском языке «сээр хухалха». Однако на официальном уровне этот вариант завернули после заключения директора Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института БГУ Гарма-Ханды Гунжитовой. Она провела экспертизу, итогом которой стало следующее:

«Использование предлагаемого варианта перевода названия «разбивание хребтовой кости» как «сээр хухалха», в том числе, в тексте Закона Республики Бурятия «О физической культуре и спорте», представляется некорректным, ввиду несоответствия написания слова «сээр» нормам современного литературного бурятского языка, которым должны соответствовать все официальные названия и наименования. Более корректным представляется использование варианта перевода «hээр хухалха». Ещё более целесообразным представляется использование названия «hээр шаалга», которое уже получило широкое распространение».

Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов сразу заявил, что с данным выводом не согласен.

На днях состоялась встреча в минспорта Бурятии по данному вопросу. На встрече был достигнут компромисс, который устроил и федерацию, и специалистов, и чиновников министерства.

- Обсудили вопрос о названии национального вида спорта по разбиванию хребтовой кости в законе «О физической культуре и спорте». Пользуясь случаем, извинился лично перед Директором высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института БГУ Гарма-Хандой Цыбикжаповной Гунжитовой за резкий выпад в моем предыдущем посте. Итогом совещания стало, то что нельзя пренебрегать законом о государственных языках Бурятии, где приняты и учитываются нормы бурятского языка. Но и название Сээр хухалха для продвижения в монгольском мире, а затем и на Международной арене, нельзя отрицать. Как результат принято прописать две вариации переводов с следующим названием - Национальный вид спорта Разбивание хребтовой кости Сээр хухалха (hээр шаалга). Те это даёт право использовать и тот и другой вариант, - поделился накануне Алексей Гыргенов.

В комментариях к посту Гыргенова в Facebook отметился глава Буддийской Традиционной Сангхи Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он оставил критикующее сообщение.

«Алексей стыд позор! Тункинцы традиционную Игру восстановили, а название вам кто-то присвоил. Узнай у Гунжитовой имя того кто это первый сказал», - написал Хамбо Лама.

Алексей Гыргенов, не поняв вопроса, уточнил: «Нам стыд позор? Или тем кто о своем говорит?» Ответа пока не было.





национальные виды спорта разбивание хребтовой кости название
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в День России прошёл торжественный развод Росгвардии
В Улан-Удэ в День России прошёл торжественный развод Росгвардии
Общество, 12.06.2020
После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка
В Бурятии решили проблему с названием национального вида спорта
В Бурятии решили проблему с названием национального вида спорта
Общество, 12.06.2020
Споры велись о том, как же на бурятском языке должно звучать разбивание хребтовой кости
В Бурятии создали триколор с помощью пожарных рукавов
В Бурятии создали триколор с помощью пожарных рукавов
Общество, 12.06.2020
Пожарные в Бурятии сделали необычное видеопоздравление ко Дню России
В День России в Бурятии кратковременные дожди
В День России в Бурятии кратковременные дожди
Общество, 12.06.2020
В Улан-Удэ без существенных осадков
Бесконтактно и безопасно: В Бурятии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Бесконтактно и безопасно: В Бурятии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Общество, 11.06.2020
В Бурятии отработали проведение безопасного для здоровья жителей голосования по поправкам в Конституцию. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Санавиация Бурятии эвакуировала 134 пациента с COVID-19
Санавиация Бурятии эвакуировала 134 пациента с COVID-19
Общество, 11.06.2020
Вертолёты оснащены оборудованием, способным проводить интенсивную терапию при полёте
В Иркутске движение по Глазковскому мосту в выходные будет ограничено на всё лето
В Иркутске движение по Глазковскому мосту в выходные будет ограничено на всё лето
Общество, 11.06.2020
Кроме этого, будет прекращено движение трамваев по некоторым маршрутам
Участников парада Победы в Улан-Удэ регулярно тестируют на коронавирус
Участников парада Победы в Улан-Удэ регулярно тестируют на коронавирус
Общество, 11.06.2020
Репетиции проводят в перчатках и медицинских масках
В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай
В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай
Общество, 11.06.2020
Соревнования состоялись в дистанционном режиме
Бурятские и алтайские ламы молятся за выздоровление главы буддистов Тывы
Бурятские и алтайские ламы молятся за выздоровление главы буддистов Тывы
Общество, 11.06.2020
VIII Камба-лама Джампел Лодой находится в искусственной коме из-за коронавируса
В Чите развернули огромный триколор
В Чите развернули огромный триколор
Общество, 11.06.2020
Также в небо были запущены воздушные шары белого, синего и красного цветов
В Усть-Ордынском округе здание новой нацбиблиотеки сдадут в конце года
В Усть-Ордынском округе здание новой нацбиблиотеки сдадут в конце года
Общество, 11.06.2020
Также там разместятся национальные центры народного творчества и художественных народных промыслов
Нацмузей Бурятии проведёт день России в онлайн-режиме
Нацмузей Бурятии проведёт день России в онлайн-режиме
Общество, 11.06.2020
Для этого он приготовил специальную программу в соцсетях
В Бурятии добровольные пожарные за свой счёт построили бокс
В Бурятии добровольные пожарные за свой счёт построили бокс
Общество, 11.06.2020
Под защитой добровольных пожарных находится три села в Тарбагатайском районе

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^