В Бурятии решили проблему с названием национального вида спорта



На днях состоялась встреча в минспорта Бурятии по данному вопросу. На встрече был достигнут компромисс, который устроил и федерацию, и специалистов, и чиновников министерства.



- Обсудили вопрос о названии национального вида спорта по разбиванию хребтовой кости в законе «О физической культуре и спорте». Пользуясь случаем, извинился лично перед Директором высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института БГУ Гарма-Хандой Цыбикжаповной Гунжитовой за резкий выпад в моем предыдущем посте. Итогом совещания стало, то что нельзя пренебрегать законом о государственных языках Бурятии, где приняты и учитываются нормы бурятского языка. Но и название Сээр хухалха для продвижения в монгольском мире, а затем и на Международной арене, нельзя отрицать. Как результат принято прописать две вариации переводов с следующим названием - Национальный вид спорта Разбивание хребтовой кости Сээр хухалха (hээр шаалга). Те это даёт право использовать и тот и другой вариант, - поделился накануне Алексей Гыргенов.



В комментариях к посту Гыргенова в Facebook отметился глава Буддийской Традиционной Сангхи Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он оставил критикующее сообщение.



«Алексей стыд позор! Тункинцы традиционную Игру восстановили, а название вам кто-то присвоил. Узнай у Гунжитовой имя того кто это первый сказал», - написал Хамбо Лама.



Алексей Гыргенов, не поняв вопроса, уточнил: «Нам стыд позор? Или тем кто о своем говорит?» Ответа пока не было.













Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Бурятии возник спор по поводу названия такой национальной игры, как разбивание хребтовой кости . Всенародно любимую игру в районах и так называют по-разному, в зависимости от диалекта. Но проблема встала, когда нужно было регистрировать её как национальный вид спорта.Федерация этноспорта Бурятии, которая занималась популяризацией этого вида спорта, предложила вариант звучания на бурятском языке «сээр хухалха». Однако на официальном уровне этот вариант завернули после заключения директора Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института БГУ Гарма-Ханды Гунжитовой. Она провела экспертизу, итогом которой стало следующее:«Использование предлагаемого варианта перевода названия «разбивание хребтовой кости» как «сээр хухалха», в том числе, в тексте Закона Республики Бурятия «О физической культуре и спорте», представляется некорректным, ввиду несоответствия написания слова «сээр» нормам современного литературного бурятского языка, которым должны соответствовать все официальные названия и наименования. Более корректным представляется использование варианта перевода «hээр хухалха». Ещё более целесообразным представляется использование названия «hээр шаалга», которое уже получило широкое распространение».Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов сразу заявил, что с данным выводом не согласен.