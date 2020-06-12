В Бурятии создали триколор с помощью пожарных рукавов

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День России — государственный праздник, который отмечают 12 июня по всей стране, вне зависимости от политических взглядов и религиозных предпочтений.



Обычно в этот день проходят массовые народные гулянья, спортивные мероприятия и концерты, однако в этом масштабного празднования не состоится. Перенесено и традиционное вручение госпремий, которое проходит в этот день в Кремле.



В 1990 году 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете России на первом Съезде народных депутатов РСФСР. В мае 1991-го постановлением Верховного Совета РСФСР эта дата была объявлена нерабочим днём. Указом президента в 1994-м году этот день объявили государственным праздником. Официальное название — День России — закрепили только в 2002 году.







7-й Мухоршибирский отряд Государственной противопожарной службы Бурятии тематически поздравил с Днём России.В видеопоздравлении пожарные сделали российский флаг, пустив воду из пожарных рукавов. Видео было записано возле пожарной части. Один из сотрудников размахивает российским флагом, стоя на автомобиле.