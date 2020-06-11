В Бурятии добровольные пожарные за свой счёт построили бокс

Под защитой добровольных пожарных находится три села в Тарбагатайском районе
В декабре 2019 года в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района появилась добровольная пожарная дружина. Её возглавил известный в Бурятии держатель страусиной фермы Алексей Дмитриев. За полгода команда совершила уже более 20 выездов.
- Самый трудный пожар у нас был в Вахмистрово. Горел жилой дом. Выездов, на самом деле, было много, все не запомнишь. Запоминаются, в основном ночные, когда вот этот кипишь весь, кто-то хочет туда за документами, кто за чем, у кого-то машина горит. Конечно, иногда очень тяжело, за всем нужно смотреть, быстро реагировать, - рассказывает Алексей Дмитриев.
Мечта стать пожарным у Алексея появилась ещё в детстве. Его отец работал лесником, и в восьмом классе Алексей впервые получил практический опыт тушения пожара, но только лесного. Тушением домов начал заниматься, когда в селе появилась пожарная машина.
- Наша администрация сельского поселения передала нам машину, с главой обговаривали всё. Она говорит: «Алексей, как у нас машина освободиться, мы вам её передадим». Нам её передали и сказали, что мы отвечаем за неё полностью. Мы её доделали, восстановили, но не красили, всё как есть. Доделываем недоделки. Мы когда её взяли, у неё насос не работал. Была просто пожарная помпа, для покосов, для поливов, - добавляет Алексей Дмитриев.
Также на собственные средства мужчина построил бокс для пожарной машины. Гараж утеплён и зимой машина заводится без проблем, а вода в бочке не замерзает.
Вызовы от диспетчера добровольцам поступает на мобильный телефон. От звонка до прибытия на место пожара уходит от трёх до семи минут. Всего в добровольной дружине состоит три человека. Дежурство пожарные несут по графику.
- Я всегда стараюсь в дневное время дежурить, мой коллега в ночную. Он живёт в соседнем доме, я живу немного подальше. Если что-то случается, он тут, - рассказывает Алексей Дмитриев.
Добровольная пожарная дружина защищает от огня сразу три населённых пункта: Верхний Саянтуй, Вознесеновка и станция Саянтуй. Только в одном Верхнем Саянтуе насчитывается около 380 дворов, также административные и образовательные здания.
В задачи дружины входит сдерживание огня до прибытия основных сил из Нижнего Саянтуя, который находится в 15 километрах.
- Мы прибываем на пожар, развернулись, встали в бой, и у нас ёмкости хватает на 20 минут. Стараемся 20 минут отстоять, чтобы кто-нибудь успел нам помочь, - делиться особенностями работы Алексей Дмитриев.
Всего на территории Бурятии действует более 350 подразделений добровольной пожарной охраны. Чтобы поддерживать автомобили в рабочем состоянии, республиканское агентство ГО и ЧС выделяет запчасти и ГСМ, а также оказывает и другую помощь.
- Из средств государственного казённого учреждения «Противопожарная служба республики Бурятия» выделяются пайки для пожарных. Оказывается помощь и подразделениями противопожарной службы – это боевая одежда пожарных, пожарно-техническое вооружение, запчасти, а иногда даже пожарная техника, - рассказала специалист по связям с общественностью республиканского агентства ГО и ЧС Мария Артёмова.
В Бурятии добровольные пожарные за свой счёт построили бокс
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