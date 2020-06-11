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В Улан-Удэ открывается Этнографический музей

В Улан-Удэ открывается Этнографический музей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вход на территорию музея без индивидуальных масок и перчаток запрещён

Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ открывается с 12 июня.

- Будут доступными для посещения парковая зона, отдел «Уголок живой природы», эвенкийский комплекс, усадьбы старообрядческого и бурятского предбайкальского комплексов (без доступа в дома), - сообщается в официальной группе музея в соцсети.

Правила посещения следующие:

- вход на территорию музея без индивидуальных масок и перчаток запрещён;
- нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра при приобретении билетов и дальнейшем нахождении на территории музея;

Групповых экскурсий и обслуживания организованных групп пока не будет.

«Байкал-Daily» уже рассказывал, как жил музей во время режима самоизоляции, и какие приятные сюрпризы он приготовил для посетителей за этот период.

Открытия учреждения ждали не только специалисты, но и животные. Звери тоже скучают по гостям.

- Хоть мы, конечно, запрещаем посетителям кормить их, но животные всё равно привыкли общаться. Даже, может, не так нужна им эта подачка, а именно это общение. У них однообразная жизнь. Посетители приходят, и иногда такое ощущение, что на самом деле не посетители развлекаются, а животные развлекаются. Некоторые, к примеру, подходят, чешут верблюда, и он специально подставляет свою голову. Животным нужна ласка, общение, - отмечала ветеринарный врач музея Наталья Третьякова.

этнографический музей
 
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