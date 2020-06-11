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Певица Мэдэгма Доржиева едва не потерялась в районе Бурятии

Певица Мэдэгма Доржиева едва не потерялась в районе Бурятии
Общество,  Фото:страница Мэдэгмы Доржиевой
Инцидент произошёл у горы Спящий лев

Бурятская певица Мэдэгма Доржиева «потерялась» в районе Бурятии. Об этом звезда эстрады сообщила в своём аккаунте в Instagram.

- Вы спрашиваете: где это красивое место? Это долина реки Селенга, чуть выше по течению от горы Спящий лев. Чтобы доехать на авто, надо сделать крюк через Тарбагатай и Нижний Жирим. И от Жирима повернуть к реке. Мы ехали со съёмочной бригадой и в какой-то момент потерялись. Слава богу, спас Tele2 с его 4G-интернетом. Сверились с геолокациями и фото местности, и я быстро выехала на нужное место. Успели к «золотому часу» и закату, - подробно рассказала артистка о курьёзном случае.

Как сообщал «Байкал-Daily», Мэдэгма Доржиева готовит клип на свою песню «Дуранhaa абарал угы». Именно в месте, описанном ею в посте в социальной сети, проводились съёмки будущего музыкального ролика. 
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