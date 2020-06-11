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В Забайкалье появятся граффити в честь Дня России

В Забайкалье появятся граффити в честь Дня России
Общество,  Фото:pixabay.com
К всероссийскому фестивалю присоединятся Чита, посёлки Балейского и Тунгокоченского районов

Забайкальский край присоединяется ко всероссийскому фестивалю граффити, который пройдёт по всей стране 12 июня. В преддверии праздника в Чите и двух районах края на стенах домов появятся тематические изображения.

- День России стал символом единения жителей нашей большой страны. Это праздник мира, свободы и справедливости, объединяющий всех россиян в любви к своей Родине. В нашем крае немало талантливых, творческих людей, которые способны выразить свою любовь к Родине с помощью разных видов искусства, – сказала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

В Чите напротив площади Революции будут нарисованы баннеры «Россия – это мы!» с изображением флага России и «Год памяти и славы!» с Георгиевской лентой. Акцию также поддержал и Балейский район. На стенах домов накануне праздника в сёлах Ундино-Поселье, Ёлкино, Казаковский Промысел, Колобово и Сарбактуй появятся поздравительные открытки с изображением символов мира и патриотизма. Также в посёлке Вершино-Дарасунском Тунгокоченского района в честь праздника на здании развлекательного информационного центра будет изображен российский флаг. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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Забайкальский край граффити день России
 
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