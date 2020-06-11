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Уроженка Бурятии рассказала, как переехала в Майами и повстречала свою любовь

Уроженка Бурятии рассказала, как переехала в Майами и повстречала свою любовь
Общество, 
Юлия Гомбоева живёт в Майами уже пять лет

В паблике buryatia_online в Инстаграм вышел очередной выпуск «Шуд эфира». На этот раз гостем программы стала уроженка Улан-Удэ Юлия Гомбоева, которая уже пять лет проживает в Майами (США). Юлия отправилась в Америку «за лучшей жизнью», и её судьба сложилась удивительным образом.

Юлия родилась в Улан-Удэ, по семейным обстоятельствам переехала в Москву, где прожила более 10 лет и работала бухгалтером в крупных международных компаниях. Там, по её словам, она устала от национализма и решила вернуться в родной город. В Улан-Удэ Юлия жила четыре года, имела свой небольшой бизнес – реклама на транспорте. По её словам, в Улан-Удэ девушка жила свободно, не имела начальников и была «сама себе хозяином».

- В детстве я всегда мечтала уехать в Америку, как-то казалось, что всё там прекрасно, - рассказывает девушка. – В случае с Америкой у меня все пошло как по накатанной, я в Америку ездила несколько раз, у меня была туристическая виза, у меня здесь друзья живут, и они меня приглашали. Я думала: «Как я перееду?», - делится девушка.

Однако случилось всё довольно быстро – подруга Юлии нашла ей работу в Америке и помогла с обустройством. А спустя неделю после приезда она встретила своего молодого человека, с которым встречается уже пять лет.

- Так получилось, что моя подружка нашла мне работу, и как раз мой друг сказал мне, что в России будет очень тяжёлый кризис - я к этому прислушалась. Я приехала, и сразу начала жить нормально. Буквально через неделю я встретила своего молодого человека, - рассказала свою историю Юлия.

Юлия показала, где она живёт – студия за 1250 долларов находится прямо у причала, где припаркована её лодка. Жильцы дома могут устроить пикник в зоне барбекю, ходить в тренажёрный зал, играть в теннис, бильярд и многое другое.

В Майями девушка работает риэлтором. По её словам, пандемия коронавируса ударила по её делу – она не могла показывать и сдавать квартиры всё это время. Юлия рассказала, что недвижимость в Майами очень дорогая, а самая «скромная» однокомнатная квартире в плохом районе будет стоить порядка 70 тысяч долларов.

Юлия поделилась, что за все эти годы она ещё не приезжала в Улан-Удэ.

- Я скучаю очень сильно по своей бабушке, которая живёт в Улан-Удэ, - призналась она.

Девушка рассказала, что, несмотря на это, ей очень нравится жить в Майами.

- Большой плюс Майами – если вам прямо очень плохо, вы идёте на воду – посмотрели на океан, природу, солнце, пляж – и вам снова хорошо. Потом вам не надо здесь много одежды покупать – купили три платья, шорты, футболку и сланцы, и ходите. Больше ничего не надо. Если хотите снега, можно уехать на пару дней, - рассказала Юлия.



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлый раз в «Шуд эфире» приняла участие бывшая маршрутчица, которая живёт в Италии уже 15 лет

США
 
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