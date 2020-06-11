В Иркутске движение по Глазковскому мосту в выходные будет ограничено на всё лето

Кроме этого, будет прекращено движение трамваев по некоторым маршрутам



В Иркутске с 13 июня по 6 сентября по выходным дням с 23 часов пятницы до 5 часов понедельника движение транспорта по Глазковскому мосту будет ограничено путём сужения проезжей части. Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях. Это связано с проведением работ по ремонту теплосети на объекте и техническому перевооружению участков обходов русловых опор под Глазковским мостом. Подготовительные работы начнутся 12 июня.



Кроме того, будет изменена схема движения трамвайных маршрутов. В период с 12 июня по 31 августа по выходным дням также с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника движение трамвайного маршрута №1 «ул. Волжская – Студгородок» будет проходить по маршруту «ул. Волжская – ул. Депутатская – Ц.Рынок» – ул. Волжская».



Также будут исключены остановки:

- «Центральный рынок» (в сторону ул. Ленина);

- «Институт травматологии и ортопедии», «ул. Ленина», «ул. Степана Разина», «ул. Чкалова», «ул. Челнокова», «Железнодорожный вокзал», «кинотеатр «Чайка»», «Роща «Звёздочка», «ул. Грибоедова», «ул. Жуковского», «ул. Ломоносова» (в обоих направлениях);

- «ул. Горького» (при следовании в центр);

- «Студгородок» (конечная).



Остановка «Центральный рынок» (в сторону ул. Братская) будет перенесена с ул. Тимирязева на ул. Партизанская на место существующей остановки трамваев маршрута №5.



Помимо этого, с 12 июня по 31 августа движение трамваев по маршрутам №2 «Трампарк – Железнодорожный вокзал» и №4а «ул. Братская – Железнодорожный вокзал» будет временно прекращено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

