Соревнования состоялись в дистанционном режиме
С 1 по 10 июня в Забайкальском крае в дистанционном режиме прошло первенство региона по киокусинкай в дисциплине «ката». Соревнования были посвящены празднованию дня России. По условиям состязаний участники должны были отправить видео комплексов соревновательных упражнений на электронные адреса организаторов.
Всего в соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из Читы, Борзи и Забайкальска. По результатам победителями стали Никита Плотников, Виктория Полякова, Илья Бухмин, София Бузлукова из Читы и Ярослав Симаков из города Борзя.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, с 1 по 10 июня в регионе в дистанционном режиме прошли краевые турниры по киокусинкай карате в дисциплине «ката», по тайцзицюань и оздоровительному цигун. Соревнования в таком формате в крае проходят впервые.
В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это касается семей с детьми от 16 до 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях
Победителем стал проект участника из посёлка Агинское
Вертолёты оснащены оборудованием, способным проводить интенсивную терапию при полёте
Кроме этого, будет прекращено движение трамваев по некоторым маршрутам
Репетиции проводят в перчатках и медицинских масках
Соревнования состоялись в дистанционном режиме
VIII Камба-лама Джампел Лодой находится в искусственной коме из-за коронавируса
Также в небо были запущены воздушные шары белого, синего и красного цветов
Также там разместятся национальные центры народного творчества и художественных народных промыслов
Для этого он приготовил специальную программу в соцсетях
Под защитой добровольных пожарных находится три села в Тарбагатайском районе
Они состоятся 19 июня
Более экономичная и экологичная котельная появится в селе Ангоя
К всероссийскому фестивалю присоединятся Чита, посёлки Балейского и Тунгокоченского районов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с репетиции на аэродроме Восточный