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В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай

В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай
Общество,  Фото:федерация киокусинкай Забайкальского края
Соревнования состоялись в дистанционном режиме

С 1 по 10 июня в Забайкальском крае в дистанционном режиме прошло первенство региона по киокусинкай в дисциплине «ката». Соревнования были посвящены празднованию дня России. По условиям состязаний участники должны были отправить видео комплексов соревновательных упражнений на электронные адреса организаторов.

Всего в соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из Читы, Борзи и Забайкальска. По результатам победителями стали Никита Плотников, Виктория Полякова, Илья Бухмин, София Бузлукова из Читы и Ярослав Симаков из города Борзя.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, с 1 по 10 июня в регионе в дистанционном режиме прошли краевые турниры по киокусинкай карате в дисциплине «ката», по тайцзицюань и оздоровительному цигун. Соревнования в таком формате в крае проходят впервые.

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