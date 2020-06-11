В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай

Общество, Фото: федерация киокусинкай Забайкальского края

Соревнования состоялись в дистанционном режиме



С 1 по 10 июня в Забайкальском крае в дистанционном режиме прошло первенство региона по киокусинкай в дисциплине «ката». Соревнования были посвящены празднованию дня России. По условиям состязаний участники должны были отправить видео комплексов соревновательных упражнений на электронные адреса организаторов.



Всего в соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из Читы, Борзи и Забайкальска. По результатам победителями стали Никита Плотников, Виктория Полякова, Илья Бухмин, София Бузлукова из Читы и Ярослав Симаков из города Борзя.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, с 1 по 10 июня в регионе в дистанционном режиме прошли краевые турниры по киокусинкай карате в дисциплине «ката», по тайцзицюань и оздоровительному цигун. Соревнования в таком формате в крае проходят впервые.



