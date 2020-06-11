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Бурятские и алтайские ламы молятся за выздоровление главы буддистов Тывы

Бурятские и алтайские ламы молятся за выздоровление главы буддистов Тывы
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
VIII Камба-лама Джампел Лодой находится в искусственной коме из-за коронавируса

Бурятские ламы и буддийские священнослужители родом из Республики Алтай: Арам Кыпчаков, Валентин Бордомолов и Аргымак Майманов проводят семидневный молебен против распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент они находятся в затворничестве, посвящённому практике Идама «Победителя Смерти» Ямандаги Ваджрабхайравы, в одной из келий Агинского дацана «Дэчеен Лхундублинг».

Священнослужители посвятили себя на недельный срок строгому медитативному затвору с беспрерывным чтением молитвенных текстов. Ламы надеются, что их молитвы помогут уменьшить количество новых случаев болезни, а заболевшим помогут в выздоровлении.

Также алтайские ламы читают молитвы о здравии главы буддистов Тывы, достопочтенного VIII Камбы-ламы Джампела Лодоя, новость о болезни которого распространилась в эти дни. Духовный лидер Тывы сейчас находится в искусственной коме. СОVID-19, несмотря на все усилия и ограничения Камбы Ламы, оказался сильнее.

XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев призвал всех молиться за скорейшее выздоровление Камбы Ламы. Молебны за его здравие проходят во всех дацана Буддийской традиционной Сангхи России.

Уважаемый Джампел Лодой был избран на пост верховного ламы Тывы во второй раз – 29 ноября 2019 года при участии более 100 лам со всей республики. В 2005-2010 годах он возглавлял буддистов своей республики на посту V Камбы Ламы. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.
коронавирус буддизм Агинский Бурятский округ Тыва Сангха
 
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