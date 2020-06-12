В День России в Бурятии кратковременные дожди

В Улан-Удэ без существенных осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-19 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11, местами до 1 тепла, днём 17-22, местами 10-15 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью 7-9, днём 18-20 тепла.
В Бурятии отработали проведение безопасного для здоровья жителей голосования по поправкам в Конституцию. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Это касается семей с детьми от 16 до 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях
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Кроме этого, будет прекращено движение трамваев по некоторым маршрутам
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