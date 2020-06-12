В День России в Бурятии кратковременные дожди

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью 7-9, днём 18-20 тепла.

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-19 м/с.

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