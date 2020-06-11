В Чите развернули огромный триколор

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Также в небо были запущены воздушные шары белого, синего и красного цветов



Огромное полотнище российского триколора развернули сегодня, 11 июня, на Титовской сопке Читы участники акции, посвящённой Дню России. Учитывая условия пандемии, акция прошла с соблюдением необходимых мер безопасности.



Вместе с активистами и молодогвардейцами в мероприятии принял участие руководитель администрации Читы Александр Сапожников. Он поздравил всех с наступающим праздником, пожелал всего самого доброго и светлого, а нашей Родине – процветания.



Завершилась акция запуском в небо воздушных шаров белого, синего и красного цветов, которые символизируют благородство и откровенность, верность и честность, мужество и великодушие.



Флаг был виден из любой точки краевого центра, создавая праздничное настроение у горожан. А завтра, 12 июня, триколорами будут украшены окна и балконы многих домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.

