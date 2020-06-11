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В Чите развернули огромный триколор

В Чите развернули огромный триколор
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Также в небо были запущены воздушные шары белого, синего и красного цветов

Огромное полотнище российского триколора развернули сегодня, 11 июня, на Титовской сопке Читы участники акции, посвящённой Дню России. Учитывая условия пандемии, акция прошла с соблюдением необходимых мер безопасности.

Вместе с активистами и молодогвардейцами в мероприятии принял участие руководитель администрации Читы Александр Сапожников. Он поздравил всех с наступающим праздником, пожелал всего самого доброго и светлого, а нашей Родине – процветания.

Завершилась акция запуском в небо воздушных шаров белого, синего и красного цветов, которые символизируют благородство и откровенность, верность и честность, мужество и великодушие.

Флаг был виден из любой точки краевого центра, создавая праздничное настроение у горожан. А завтра, 12 июня, триколорами будут украшены окна и балконы многих домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
Чита флаг день России
 
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