Они состоятся 19 июня
В Забайкальском крае состоятся конноспортивные соревнования. С учётом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятия пройдут без зрителей.
- Мы профинансировали расходы на проведение испытаний племенных лошадей и сами соревнования в сумме 500 тысяч рублей. Конечно, жаль, что коронавирус вносит коррективы. С другой стороны, эти соревнования наглядно покажут, что спортивная жизнь в Забайкалье не остановилась. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация в скором времени улучшится, и все забайкальцы смогут насладиться культурными и спортивными мероприятиями в полной мере. Поэтому не стоит забывать о мерах профилактики, строго их соблюдая, – добавила и.о. министра финансов Забайкальского края Вера Антропова.
В этом году соревнования пройдут 19 июня. Ежегодно испытания племенных лошадей проводятся в рамках открытого лично-командного первенства по конному спорту «Кубок города Читы», приуроченного к празднованию Дня города и конноспортивных соревнований в рамках Дня России на ипподроме имени Хасоена Хакимова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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В Забайкалье конноспортивные соревнования пройдут без зрителей
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