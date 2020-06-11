Десерт украсили триколором в честь Дня России
12 июня в стране отмечают День России — национальный праздник, который был учреждён 20 лет назад. В честь этого дня по всей России проводятся различные мероприятия, флешбомы и патриотические акции. Забайкальская краевая библиотека имени Жамцарано присоединилась к общероссийской праздничной акции «Испеки пирог и скажи спасибо», сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Её смысл в том, чтобы подарить пирог собственной выпечки тому, кого особенно хочется поблагодарить. В канун праздника сотрудники библиотеки поздравили и поблагодарили медицинских работников Агинской окружной больницы.
- Сегодня в это непростое время медики стоят на передовой по борьбе с опасной инфекцией. Со словами благодарности наш сладкий медовик, украшенный в расцветке флага России, мы подарили агинским врачам, - рассказала директор Забайкальской краевой библиотеки имени Жамцарано Дарима Дарижапова.
К акции также могут присоединиться все желающие. Главное – испечь пирог, подарить его тем, кто особенно дорог, и рассказать об этом в социальных сетях, используя хэштэги: #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ.
Агинчане испекли торт с триколором для медиков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Живут здесь настоящие мужчины, которые всё умеют делать своими руками», - рассказала глава села
В прошлый раз в горном районе снег выпал в мае
Мужчина не намеревался предоставлять иностранцам жильё
В регионе уже 38 летальных случаев
Пока открыты только два корпуса
Бельчонок упал с высоты на бетон
Сквозной проезд по двум улицам в Улан-Удэ не успели открыть в обещанные сроки
Единовременная выплата предоставляется всем семья с января
12 июня 2020 года станет выходным для отделений почтовой связи по Республике Бурятия, кроме отделения связи Улан-Удэ 670000 (Главпочтамт)
В селе Элысун 14 семей усыновили 28 детей
Мастер леса Александр Кондратьев и его команда работают над лесным питомником и в выходные, и до поздней ночи
Участок сельхозназначения зарос деревьями, кустарниками и сорной травой
Без горячей воды временно останется часть Улан-Удэ
Неопознанный объект попал на камеру видеонаблюдения на Борсоева
Лиственница претендует на звание «памятник природы»