Агинчане испекли торт с триколором для медиков

Десерт украсили триколором в честь Дня России



12 июня в стране отмечают День России — национальный праздник, который был учреждён 20 лет назад. В честь этого дня по всей России проводятся различные мероприятия, флешбомы и патриотические акции. Забайкальская краевая библиотека имени Жамцарано присоединилась к общероссийской праздничной акции «Испеки пирог и скажи спасибо», сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Её смысл в том, чтобы подарить пирог собственной выпечки тому, кого особенно хочется поблагодарить. В канун праздника сотрудники библиотеки поздравили и поблагодарили медицинских работников Агинской окружной больницы.



- Сегодня в это непростое время медики стоят на передовой по борьбе с опасной инфекцией. Со словами благодарности наш сладкий медовик, украшенный в расцветке флага России, мы подарили агинским врачам, - рассказала директор Забайкальской краевой библиотеки имени Жамцарано Дарима Дарижапова.



К акции также могут присоединиться все желающие. Главное – испечь пирог, подарить его тем, кто особенно дорог, и рассказать об этом в социальных сетях, используя хэштэги: #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ.



