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В Бурятии сельчане сами построили мост

В Бурятии сельчане сами построили мост
Общество,  Фото:onlineoka_official
«Живут здесь настоящие мужчины, которые всё умеют делать своими руками», - рассказала глава села

В Окинском районе Бурятии представители ТОС «Буян хэшэг» Бурунгольского поселения сами построили новый мост – прежний устарел. Об этом сообщается в паблике onlineoka_official.

- С наступлением лета бурунгольцы дружно взялись за это дело, не откладывая в долгий ящик. Пиломатериалы, средства на ГСМ были приобретены администрацией поселения и из бюджета самого ТОСа, технику (погрузчик и грейдер) выделило ООО «Хужирэнтерпрайз», - говорится в сообшении.

Работали жители сообща.

- Живут здесь настоящие мужчины, которые всё умеют делать своими руками, которые знают, как дом построить и всё в доме отремонтировать. Теперь вот построили мост. Сделали его не потому, что захотелось, а потому, что это жизненная необходимость, - отметила глава поселения Туяна Самбялова. ⠀ 

 

Как сообщал «Байкал-Daily», это не первый подобный случай в Бурятии. Летом 2018 года жители села Шэнэ Буса сами построили новый мост взамен старого. В конце 2019 года жители небольшого села Улекчин Закаменского района сами взялись за ремонт дороги. Осенью 2018-го стала известна на всю страну 72-летняя жительница Гусиноозёрска, которая своими руками заделала яму перед подъездом.


мост ТОС
 
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