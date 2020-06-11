В Бурятии сельчане сами построили мост





В Окинском районе Бурятии представители ТОС «Буян хэшэг» Бурунгольского поселения сами построили новый мост – прежний устарел. Об этом сообщается в паблике onlineoka_official.- С наступлением лета бурунгольцы дружно взялись за это дело, не откладывая в долгий ящик. Пиломатериалы, средства на ГСМ были приобретены администрацией поселения и из бюджета самого ТОСа, технику (погрузчик и грейдер) выделило ООО «Хужирэнтерпрайз», - говорится в сообшении.Работали жители сообща.- Живут здесь настоящие мужчины, которые всё умеют делать своими руками, которые знают, как дом построить и всё в доме отремонтировать. Теперь вот построили мост. Сделали его не потому, что захотелось, а потому, что это жизненная необходимость, - отметила глава поселения Туяна Самбялова. ⠀