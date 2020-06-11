В Бурятии сельчане сами построили мост

В Окинском районе Бурятии представители ТОС «Буян хэшэг» Бурунгольского поселения сами построили новый мост – прежний устарел. Об этом сообщается в паблике onlineoka_official.
- С наступлением лета бурунгольцы дружно взялись за это дело, не откладывая в долгий ящик. Пиломатериалы, средства на ГСМ были приобретены администрацией поселения и из бюджета самого ТОСа, технику (погрузчик и грейдер) выделило ООО «Хужирэнтерпрайз», - говорится в сообшении.
Работали жители сообща.
- Живут здесь настоящие мужчины, которые всё умеют делать своими руками, которые знают, как дом построить и всё в доме отремонтировать. Теперь вот построили мост. Сделали его не потому, что захотелось, а потому, что это жизненная необходимость, - отметила глава поселения Туяна Самбялова. ⠀
Как сообщал «Байкал-Daily», это не первый подобный случай в Бурятии. Летом 2018 года жители села Шэнэ Буса сами построили новый мост взамен старого. В конце 2019 года жители небольшого села Улекчин Закаменского района сами взялись за ремонт дороги. Осенью 2018-го стала известна на всю страну 72-летняя жительница Гусиноозёрска, которая своими руками заделала яму перед подъездом.