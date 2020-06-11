Окинский район Бурятии завалило снегом в середине июня

Сегодня, 11 июня, в Окинском районе Бурятии выпал снег. Фотография заснеженного горного района появились в telegram-канале «Тунка», а затем распространилась по популярным бурятским пабликам.

Публикация от Oka news📝 (@onlineoka_official) 10 Июн 2020 в 8:48 PDT

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В паблике «onlineoka_official» также выложили фотографию снега, выпавшего в местности Хорё Сойотского поселения.

Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 10 Июн 2020 в 6:16 PDT

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