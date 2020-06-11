Окинский район Бурятии завалило снегом в середине июня

В прошлый раз в горном районе снег выпал в мае
Сегодня, 11 июня, в Окинском районе Бурятии выпал снег. Фотография заснеженного горного района появились в telegram-канале «Тунка», а затем распространилась по популярным бурятским пабликам.
В паблике «onlineoka_official» также выложили фотографию снега, выпавшего в местности Хорё Сойотского поселения.
Пользователи Сети не удивились: «В нашей Бурятии надо на всесезонке ездить», «Во везёт», «Вот где зимнюю резину не стоит менять)», «Ниче се, лета не будет нынче», «Недавно выпал и опять в снегу», пишут жители Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого в Окинском районе выпал в мае, накануне празднования Дня Победы
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