 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июня

10 Июня

Популярное

Окинский район Бурятии завалило снегом в середине июня

Окинский район Бурятии завалило снегом в середине июня
Общество,  Фото:t.me/TUNKA_03
В прошлый раз в горном районе снег выпал в мае

Сегодня, 11 июня, в Окинском районе Бурятии выпал снег. Фотография заснеженного горного района появились в telegram-канале «Тунка», а затем распространилась по популярным бурятским пабликам. 



В паблике «onlineoka_official» также выложили фотографию снега, выпавшего в местности Хорё Сойотского поселения. 



Пользователи Сети не удивились: «В нашей Бурятии надо на всесезонке ездить», «Во везёт», «Вот где зимнюю резину не стоит менять)», «Ниче се, лета не будет нынче», «Недавно выпал и опять в снегу», пишут жители Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого в Окинском районе выпал в мае, накануне празднования Дня Победы
снег Окинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Агинчане испекли торт с триколором для медиков
Агинчане испекли торт с триколором для медиков
Общество, 11.06.2020
Десерт украсили триколором в честь Дня России
В Бурятии сельчане сами построили мост
В Бурятии сельчане сами построили мост
Общество, 11.06.2020
«Живут здесь настоящие мужчины, которые всё умеют делать своими руками», - рассказала глава села
Окинский район Бурятии завалило снегом в середине июня
Окинский район Бурятии завалило снегом в середине июня
Общество, 11.06.2020
В прошлый раз в горном районе снег выпал в мае
Улан-удэнец фиктивно прописал иностранцев по просьбе дочери
Улан-удэнец фиктивно прописал иностранцев по просьбе дочери
Общество, 11.06.2020
Мужчина не намеревался предоставлять иностранцам жильё
В Улан-Удэ дорожники не успели в срок и вновь сослались на непогоду
В Улан-Удэ дорожники не успели в срок и вновь сослались на непогоду
Общество, 11.06.2020
Сквозной проезд по двум улицам в Улан-Удэ не успели открыть в обещанные сроки
Выплату при рождении первого ребёнка получили более тысячи жителей Бурятии
Выплату при рождении первого ребёнка получили более тысячи жителей Бурятии
Общество, 11.06.2020
Единовременная выплата предоставляется всем семья с января
Почта России сообщает о режиме работы отделений в преддверии Дня России
Почта России сообщает о режиме работы отделений в преддверии Дня России
Общество, 11.06.2020
12 июня 2020 года станет выходным для отделений почтовой связи по Республике Бурятия, кроме отделения связи Улан-Удэ 670000 (Главпочтамт)
В Бурятии ветеран лесного хозяйства восстановил лесной питомник
В Бурятии ветеран лесного хозяйства восстановил лесной питомник
Общество, 11.06.2020
Мастер леса Александр Кондратьев и его команда работают над лесным питомником и в выходные, и до поздней ночи
В Бурятии собственнику участка направлено предостережение
В Бурятии собственнику участка направлено предостережение
Общество, 11.06.2020
Участок сельхозназначения зарос деревьями, кустарниками и сорной травой
В Улан-Удэ вновь отключают горячую воду
В Улан-Удэ вновь отключают горячую воду
Общество, 11.06.2020
Без горячей воды временно останется часть Улан-Удэ
На видео засняли неопознанный объект, пролетевший над Улан-Удэ
На видео засняли неопознанный объект, пролетевший над Улан-Удэ
Общество, 11.06.2020
Неопознанный объект попал на камеру видеонаблюдения на Борсоева

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^