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В Усть-Ордынском округе здание новой нацбиблиотеки сдадут в конце года

В Усть-Ордынском округе здание новой нацбиблиотеки сдадут в конце года
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Также там разместятся национальные центры народного творчества и художественных народных промыслов

Новое здание Усть-Ордынской национальной библиотеки будет сдано в эксплуатацию в конце текущего года. Ход строительства объекта проинспектировал исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Библиотека будет располагаться в трёхэтажном здании общей площадью 3,5 тыс. кв. метров. Строители приступили к возведению верхнего этажа. Объект строится за счёт средств областного бюджета.

Как доложили главе округа подрядчики, в настоящее время ведутся работы по наружным сетям, через две недели будет готов каркас всего здания. Затем начнутся внутренние отделочные работы и проведение инженерных сетей.

Национальная библиотека имени М.Н. Хангалова располагалась в деревянном двухэтажном здании 1981 года постройки, которое было признано аварийным. С ноября 2017 года библиотека временно размещалась в другом здании в центре посёлка Усть-Ордынский.

- В новом здании, кроме библиотеки, также будут располагаться Усть-Ордынский национальный центр народного творчества и Усть-Ордынский национальный центр художественных народных промыслов, которые в настоящий момент находятся в приспособленных помещениях. Эти три учреждения культуры предоставляют жителям услуги по культурно-досуговой, библиотечной деятельности, а также услуги в сфере декоративно-прикладного творчества, художественных народных промыслов и ремесел, – рассказал Анатолий Прокопьев.

В новом здании будут созданы все условия для эффективной творческой работы трёх областных государственных бюджетных учреждений. На первом этаже - конференц-зал на 100 мест, просторные читальные залы для детей и взрослых с современными информационными технологиями. Будут созданы зоны для открытого доступа книжного фонда – это невозможно было сделать в старом тесном помещении библиотеки.

Для двух других учреждений культуры предусмотрены керамическая, швейная, ювелирная мастерские и отдельная мастерская по работе с деревом. Кроме того, в здании будут располагаться студия звукозаписи и хореографический зал.

- Это будет самый современный культурно-массовый центр в Усть-Ордынском Бурятском округе. Открытия с нетерпением ждут как сотрудники учреждений, так и жители окружного центра, – отметил Анатолий Прокопьев.
Усть-Ордынский Бурятский округ библиотека строительство
 
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