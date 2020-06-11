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Онкодиспансер в Забайкалье принял первых пациентов после карантина

Онкодиспансер в Забайкалье принял первых пациентов после карантина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока открыты только два корпуса

Онкологический диспансер Забайкальского края, где была зарегистрирована вспышка COVID-19, постепенно восстанавливает работу после введённого Роспотребнадзором карантина. Ограничения сняты в первом и втором корпусах, начался поэтапный приём пациентов.

Сегодня в режиме дневного стационара работает отделение химиотерапии и лучевой терапии. В ближайшей перспективе планируется запустить поликлиническое подразделение, где забайкальцы получают консультативную и диагностическую помощь.

- Ситуацию с распространением инфекции нам удалось стабилизировать. Для этого мы провели все необходимые мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В корпусах проведена заключительная дезинфекция, обработаны отделение реанимации, диагностические кабинеты, вспомогательные помещения, лестничные марши. По завершению смывы и посевы направлены в Центр гигиены и эпидемиологии Забайкальского края, получены отрицательные результаты. Сегодня в диспансере повышены меры безопасности, на входе организован фильтр, проводится обязательная термометрия. Медперсонал регулярно сдаёт анализы на COVID-19, - рассказал главный врач диспансера Михаил Пимкин.

Он добавил, что пациенты, которые требуют круглосуточного лечения, сначала госпитализируются в обсерватор, который развернут на базе корпуса краевого наркологического диспансера. У них забираются мазки на новую коронавирусную инфекцию, затем в случае отрицательного результата пациенты санитарным транспортом переводятся в онкологический диспансер.

- Вчера из обсерватора госпитализированы первые 14 человек, и начали мы работать в режиме дневного стационара, чтобы пациенты могли получать химиотерапию по графику, - пояснил Михаил Пимкин.

Он подчеркнул, что самостоятельно в диспансер пациентам приезжать не стоит – тех, у кого подходят сроки лечения, специалисты вызывают персонально.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в краевом онкологическом диспансере изменилась маршрутизация пациентов. Больные с положительным тестом на COVID-19 были госпитализированы в моностационары, экстренную медицинскую помощь пациенты получали в дежурных больницах, плановые операции пришлось отложить. Полихимиотерапию проводили в клиническом медицинском центре Читы, помощь по профилю онкогематологии оказывали в краевой клинической и детской клинической больницах. Несколько больных, которые нуждались в лучевой терапии, были направлены в Новосибирск, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
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