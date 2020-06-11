В Иркутской зоогалерее выхаживают пустельжат и раненого бельчонка

На днях в Иркутскую зоогалерею поступили два птенца пустельги. Прохожие нашли пернатых в самом центре города и сообщили о своей находке сотрудникам организации. Как птенцы там оказались – неизвестно.
Птички оказались в хорошем состоянии и тут же принялись есть. В пищу птенцы употребляют крыс. По словам сотрудников, в день один птенец съедает около 6-7 крыс.
- Пустельжата счастливы, жрут резаных мышей - подносить не успеваем, - рассказывают сотрудники зоогалереи.
Также в зоопарк попал бельчонок. Он упал с огромной высоты на бетонную площадку. Малыш сильно ушибся. Но усилиями специалистов, бельчонок приходит в себя.
- Бессонная ночь + беспокойный день и бельчонок немного начал оживать... В очередной раз это похоже на чудо, посмотрим, что получится... – рассказали в зоогалерее.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутскую зоогалерею нередко попадают различные животные, которые оказались в беде. Так, недавно сотрудники начали выхаживать детёныша норки, которого в полуживом состоянии нашли на острове Юность.