Сквозной проезд по двум улицам в Улан-Удэ не успели открыть в обещанные сроки
Сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева в Улан-Удэ, который планировали открыть 10-го числа, будет закрыт до 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. ⠀
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- Погодные условия не позволили подрядчикам выполнить ремонт дорог по улицам Калашникова и Жердева в срок до 10 июня, - сообщили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сроком окончания работ значилось 4 июня. Тогда отставание от срока также объяснили непогодой.
Ремонтные работы стартовали 31 мая. Здесь полностью заменят асфальтобетонное покрытие, установят новые бордюры и нанесут дорожную разметку. Общая стоимость работ составила более 21 млн рублей.
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Из-за ремонта изменена схема движения автобусных маршрутов №15, 17, 21, 25, 31а, 33, 37, 44, 57, 70, 71, 77, 82, 97, 97К, 100.
Автобусы следуют в объезд закрытых для движения участков по улицам Калашникова, Жердева через ул. Мокрова, ул. Жердева в обоих направлениях, далее - по утверждённым схемам.
Остановки общественного транспорта «Почта» по ул. Калашникова, «Женская консультация», «44-й квартал» на период работ исключены из пути следования указанных маршрутов.
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На прошлой неделе горожане стали свидетелями того, что на этом участке дороги ремонтные работы велись во время дождя. Начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров заверил, что этот слой асфальта снимут.
В Улан-Удэ дорожники не успели в срок и вновь сослались на непогоду
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