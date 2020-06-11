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В Улан-Удэ дорожники не успели в срок и вновь сослались на непогоду

В Улан-Удэ дорожники не успели в срок и вновь сослались на непогоду
Общество, 
Сквозной проезд по двум улицам в Улан-Удэ не успели открыть в обещанные сроки

Сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева в Улан-Удэ, который планировали открыть 10-го числа, будет закрыт до 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. ⠀

- Погодные условия не позволили подрядчикам выполнить ремонт дорог по улицам Калашникова и Жердева в срок до 10 июня, - сообщили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сроком окончания работ значилось 4 июня. Тогда отставание от срока также объяснили непогодой.

Ремонтные работы стартовали 31 мая. Здесь полностью заменят асфальтобетонное покрытие, установят новые бордюры и нанесут дорожную разметку. Общая стоимость работ составила более 21 млн рублей.

Из-за ремонта изменена схема движения автобусных маршрутов №15, 17, 21, 25, 31а, 33, 37, 44, 57, 70, 71, 77, 82, 97, 97К, 100.

Автобусы следуют в объезд закрытых для движения участков по улицам Калашникова, Жердева через ул. Мокрова, ул. Жердева в обоих направлениях, далее - по утверждённым схемам.

Остановки общественного транспорта «Почта» по ул. Калашникова, «Женская консультация», «44-й квартал» на период работ исключены из пути следования указанных маршрутов.

На прошлой неделе горожане стали свидетелями того, что на этом участке дороги ремонтные работы велись во время дождя. Начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров заверил, что этот слой асфальта снимут
дорожный ремонт
 
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