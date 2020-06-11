12 июня 2020 года станет выходным для отделений почтовой связи по Республике Бурятия, кроме отделения связи Улан-Удэ 670000 (Главпочтамт)
В четверг 11 июня отделения почтовой связи Бурятии будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.
12 июня отделение связи Улан-Удэ 670000 (ул. Ленина, 61) работает по режиму работы субботы.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.
Информационная справка
В состав Управления федеральной почтовой связи Республики Бурятия входят 7 почтамтов, автобаза и МСЦ. Услуги почтовой связи предоставляют 291 почтовое отделение – 57 городских, 193 – сельских, 31 – передвижное, 10 пунктов почтовой связи.
Протяжённость 367 почтовых маршрутов составляет 62647 км. Автопарк насчитывает 148 автомобилей. Один из самых больших трудовых коллективов в регионе – около 2500 почтовых работников.
Почта России сообщает о режиме работы отделений в преддверии Дня России
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