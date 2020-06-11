В селе Элысун 14 семей усыновили 28 детей
В эфире Первого канала в программе «Доброе утро» рассказали об удивительной истории села Элысун Курумканского района Бурятии. В частности, о семье Гармаевых, которая усыновила 13 детей.
- Ещё полвека назад село получило статус самого многодетного среди российских деревень. Но в 2009 году рождаемость резко упала. Местная школа оказалась на грани закрытия. И тут жители стали массово усыновлять сирот из детдомов. 14 семей взяли 28 детей, - рассказали в выпуске программы.
Учитель русского языка и литературы Валентина Гармаева с мужем одни из первых начали усыновлять детей.
- Увидела этих ребят, подумала, почему бы и нет? Можно же тоже воспитать, можно же тоже помочь этим детям, - рассказывает Валентина Гармаева.
Пятеро детей уже выросли, из них четверо поступили в университет. Тогда семья решила усыновить ещё: «И того у меня 13 детей», говорит женщина.
Мальчик Миша уже четыре месяца живёт в новой семье – приёмных родителей он с первого дня начал называть мамой и папой.
- Они сразу мне понравились. Люблю больше всего рисовать, люблю рыбалкой заниматься, - рассказывает Миша.
В программе рассказали, что в семье Гармаевых у каждого свои обязанности – самые маленькие следят за огородом, постарше – занимаются живностью. Собирается семья за большим обеденным столом, где все делятся успехами и проводят семейный совет.
На Первом канале рассказали о семье из Бурятии, усыновившей 13 детей
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