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В Бурятии собственнику участка направлено предостережение

В Бурятии собственнику участка направлено предостережение
Общество, 
Участок сельхозназначения зарос деревьями, кустарниками и сорной травой

Госинспектор отдела земельного надзора управления Россельхознадзора провёл рейдовый осмотр земельного участка в Кабанском районе, вблизи села Фофоново.

Установлено, что участок не огорожен, на территории произрастает древесно-кустарниковая (сосна) и травянистая (пырей, горец) растительность, межевые знаки отсутствуют. «Земельный участок в 10 га имеет признаки неиспользования в виде зарастания примерно 56 % общей площади», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Нарушение требований земельного законодательства подпадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ. Собственнику направлено предостережение о недопустимости нарушения.
Россельхознадзор земельные участки
 
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