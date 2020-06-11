В Бурятии собственнику участка направлено предостережение

Участок сельхозназначения зарос деревьями, кустарниками и сорной травой



Госинспектор отдела земельного надзора управления Россельхознадзора провёл рейдовый осмотр земельного участка в Кабанском районе, вблизи села Фофоново.



Установлено, что участок не огорожен, на территории произрастает древесно-кустарниковая (сосна) и травянистая (пырей, горец) растительность, межевые знаки отсутствуют. «Земельный участок в 10 га имеет признаки неиспользования в виде зарастания примерно 56 % общей площади», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Нарушение требований земельного законодательства подпадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ. Собственнику направлено предостережение о недопустимости нарушения.

