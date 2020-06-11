В селе на севере Бурятии строят новую котельную

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Более экономичная и экологичная котельная появится в селе Ангоя



В селе Ангоя Северо-Байкальского района Бурятии началось строительство новой котельной. Строительство новой котельной даст возможность закрыть действующую «большую» котельную и сократить вредные выбросы в окружающую среду. Мониторинг за ходом строительства будет осуществлять минстрой Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.



Мощность новой котельной составит 9 мВт. Проектная документация готова, контракт на строительство заключен. В настоящее время работы начаты, ведётся разработка грунта под фундамент.



На сегодняшний день в муниципальном образовании «Ангоянское» Северо-Байкальского района работает старая котельная. Трёхэтажное здание площадью около 5 тысяч квадратных метров было построено ещё в 1989 году. Котельная вырабатывает энергию 3,63 Гкал/час, этого хватает, чтобы обслужить население численностью 680 человек, 1 школу, 1 детский сад и объекты железной дороги. Однако техническое состояние работающей котельной на сегодня оценивается как критичное и опасное для дальнейшего использования. Полной замены требует и электрооборудование, за 30 лет оно физически устарело. В связи с нарушением технологического процесса наносится и экологический ущерб окружающей среде.



Планируется что новая котельная, мощностью 9 МВт, будет меньше расходовать топливо и электроэнергию. По сравнению с существующей котельной расход сократится почти в два раза. Кроме того, в работе новой котельной будут применяться высокотехнологичные фильтры, позволяющие также значительно сократить вредные выбросы в окружающую среду. Планируется, что степень очистки составит 92%. Таким образом, в охранной зоне озера Байкал улучшится экологическая обстановка. Новая котельная обеспечит надежность теплоснабжения, горячего водоснабжения жилья и объектов соцкультбыта.



Строительство новой котельной завершится в 2021 году. Общая стоимость составит более 93 млн рублей.

