Лиственница претендует на звание «памятник природы»
777 лет исполнится самой старой лиственнице на острове Ольхон на Байкале в 2020 году. Старше неё на острове нет: другие деревья, пережившие целые эпохи и возможно заставшие другой климат, погибли. Лиственницу назвали «Стражем Ольхона», сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье.
Количество прожитых «Стражем Ольхона» лет было подсчитано участниками экспедиций «Деревья – памятники живой природы» и «Древо Байкала». Лиственница внесена в национальный реестр старовозрастных деревьев и реестр Байкальских раритетных деревьев, а в будущем может получить почётный статус «памятника природы».
- Всё вместе выглядит весьма необычно! Увы, находятся и те, кто не дорожит этим живым свидетелем семи сотен веков. На его стволе у земли до сих пор заметны следы от костра, который развели явно не местные! Ведь представители бурятского этноса к старым деревьям относятся с почтением, как к пожилым людям, - пояснили в «Заповедном Прибайкалье».
Старший научный сотрудник Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН Любовь Касьянова отмечает, что дерево вполне можно назвать уникальным ботаническим объектом: несколько крупных ветвей спустились вниз и укоренились, сформировав три дочерние особи разного возраста.
«Стражу Ольхона» исполнится 777 лет
Общество, Фото:
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