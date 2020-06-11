Улан-удэнка пробежала 39 километров в честь дня рождения



Судя по спортивным часам, улан-удэнка пробежала 39,2 километров за 4 часа и 8 минут.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 10 Июн 2020 в 6:25 PDT



В комментариях пользователи Сети поздравили Евгению и поразились её выносливостью, на что она ответила: «Даже еще вечером гостей принимала». Многие спросили, пробежит ли женщина 100 километров, когда ей исполнится 100 лет? Евгения коротко ответила: «однозначно».



В комментариях пользователи Сети поздравили Евгению и поразились её выносливостью, на что она ответила: «Даже еще вечером гостей принимала». Многие спросили, пробежит ли женщина 100 километров, когда ей исполнится 100 лет? Евгения коротко ответила: «однозначно».

Жительница Улан-Удэ Евгения необычно отметила свой день рождения. В честь 39-летия она пробежала 39 километров – по километру за каждый год. Видео с ней появилось в популярном паблике ves_ulan_ude_.Первое видео горожанка записала, когда пробежала уже 10 километров и находилась в селе Вахмистрово. На втором видео Евгения уже завершила свой марафон: «Есть! Супер! Я закончила!», радовалась именинница.