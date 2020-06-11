Улан-удэнка пробежала 39 километров в честь дня рождения

Горожанка планирует пробежать 100 километров в своё столетие
Жительница Улан-Удэ Евгения необычно отметила свой день рождения. В честь 39-летия она пробежала 39 километров – по километру за каждый год. Видео с ней появилось в популярном паблике ves_ulan_ude_.
Первое видео горожанка записала, когда пробежала уже 10 километров и находилась в селе Вахмистрово. На втором видео Евгения уже завершила свой марафон: «Есть! Супер! Я закончила!», радовалась именинница.
Судя по спортивным часам, улан-удэнка пробежала 39,2 километров за 4 часа и 8 минут.
В комментариях пользователи Сети поздравили Евгению и поразились её выносливостью, на что она ответила: «Даже еще вечером гостей принимала». Многие спросили, пробежит ли женщина 100 километров, когда ей исполнится 100 лет? Евгения коротко ответила: «однозначно».
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