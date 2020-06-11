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В Бурятии за сутки поймали 25 пьяных водителей

В Бурятии за сутки поймали 25 пьяных водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Четверо из них повторно сели за руль нетрезвыми

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.

На территории республики инспекторами ДПС выявлено 340 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 25 водителей с признаками опьянения из них четверо автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность.

Камерами ЦАФАП зафиксировано 689 нарушение ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло ЧП в Еравнинском районе Бурятии. Водовоз задавил насмерть двухлетнюю девочку. Малышка скончалась на месте происшествия.


ГИБДД ПДД
 
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