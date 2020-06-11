Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан

Для участия нужно предварительно записаться



18 июня с 10 до 12 часов в прокуратуре Бурятии, по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 А, заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведёт личный приём граждан. Он будет касаться вопросов невыплаты заработной платы, нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере, ценообразования на продукты питания и лекарства.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам 21-11-33 либо по телефонам дежурного прокурора – 21-44-98, 8-914-050-96-79.



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