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Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан

Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для участия нужно предварительно записаться

18 июня с 10 до 12 часов в прокуратуре Бурятии, по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 А, заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведёт личный приём граждан. Он будет касаться вопросов невыплаты заработной платы, нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере, ценообразования на продукты питания и лекарства.

Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам 21-11-33 либо по телефонам дежурного прокурора – 21-44-98, 8-914-050-96-79.
прокуратура
 
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