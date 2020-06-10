В Бурятии пенсии с датой выплаты 14 июня выдадут 11 числа

Пенсии с датой выплаты 14 июня через кредитные учреждения пенсионеры получат досрочно, 11 июня



Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии. Так, 11 июня пенсии и социальные выплаты получат клиенты Сбербанка № 8601 в следующих районах:



- Заиграевский район;

- Иволгинский район;

- Кабанский район;

- Муйский район;

- Мухоршибирский район;

- Прибайкальский район;

- Северо-Байкальский район и Северобайкальск;

- Селенгинский район;

- Тарбагатайский район.



Кроме того, 11 июня за 14 число пенсии выплатят клиентам следующих коммерческих банков:



- Россельхозбанк;

- Совкомбанк;

- Банк Восточный;

- Связь банк;

- Промсвязьбанк;

- Открытие;

- Росгосстрахбанк.



Пенсионеры, получающие выплаты 23 числа каждого месяца, пенсии будут выплачены по графику, 23 июня.



Денежные средства на расчетные счета пенсионеров будут зачислены после 18.00 ч.



Выплата пенсий за июнь через «Почту России» производится по обычному графику доставки с 3 по 21 мая с учетом праздничного дня 12 июня и выходных дней.

