 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

В Бурятии пенсии с датой выплаты 14 июня выдадут 11 числа

В Бурятии пенсии с датой выплаты 14 июня выдадут 11 числа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсии с датой выплаты 14 июня через кредитные учреждения пенсионеры получат досрочно, 11 июня

Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии. Так, 11 июня пенсии и социальные выплаты получат клиенты Сбербанка № 8601 в следующих районах:

- Заиграевский район;
- Иволгинский район;
- Кабанский район;
- Муйский район;
- Мухоршибирский район;
- Прибайкальский район;
- Северо-Байкальский район и Северобайкальск;
- Селенгинский район;
- Тарбагатайский район.

Кроме того, 11 июня за 14 число пенсии выплатят клиентам следующих коммерческих банков:

- Россельхозбанк;
- Совкомбанк;
- Банк Восточный;
- Связь банк;
- Промсвязьбанк;
- Открытие;
- Росгосстрахбанк.

Пенсионеры, получающие выплаты 23 числа каждого месяца, пенсии будут выплачены по графику, 23 июня.

Денежные средства на расчетные счета пенсионеров будут зачислены после 18.00 ч.

Выплата пенсий за июнь через «Почту России» производится по обычному графику доставки с 3 по 21 мая с учетом праздничного дня 12 июня и выходных дней. 
пенсии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске сокращены сроки отключения горячего водоснабжения
В Иркутске сокращены сроки отключения горячего водоснабжения
Общество, 10.06.2020
Тем не менее работы на тепловых сетях будут завершены в должном объёме
В Улан-Удэ проходит всероссийская акция «Оставайся донором»
В Улан-Удэ проходит всероссийская акция «Оставайся донором»
Общество, 10.06.2020
Желающих сдать кровь просят принести с собой паспорт, результаты флюорографии и СНИЛС
У забайкальцев купят квартиры для переселенцев
У забайкальцев купят квартиры для переселенцев
Общество, 10.06.2020
Требуются одно- и двухкомнатные квартиры небольшой площади
В Бурятии пенсии с датой выплаты 14 июня выдадут 11 числа
В Бурятии пенсии с датой выплаты 14 июня выдадут 11 числа
Общество, 10.06.2020
Пенсии с датой выплаты 14 июня через кредитные учреждения пенсионеры получат досрочно, 11 июня
В Бурятии высадили тысячи саженцев на месте сгоревшего леса
В Бурятии высадили тысячи саженцев на месте сгоревшего леса
Общество, 10.06.2020
В качестве эксперимента здесь были посажены сеянцы с закрытой корневой системой
«Умираю от истощения»: Известный в Бурятии учёный оказался в беде
«Умираю от истощения»: Известный в Бурятии учёный оказался в беде
Общество, 10.06.2020
Доктор исторических наук Николай Абаев попросил о помощи, рассказав о том, что «умирает в заточении»
В Бурятии косули позируют перед фотоловушками
В Бурятии косули позируют перед фотоловушками
Общество, 10.06.2020
Фотоловушки ставят на «чёрных лесорубов», но часто в них попадают дикие животные
В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
Общество, 10.06.2020
Не всех снежных барсов удаётся отследить, отмечают специалисты
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
Общество, 10.06.2020
Движение будет ограничено 16 июня
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
Общество, 10.06.2020
При выборе лакомства специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд моментов
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Общество, 10.06.2020
Артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева, несмотря на отпуск, принимают участие в социальном проекте #помогиврачам
Колледж искусств в Улан-Удэ провёл день открытых дверей онлайн
Колледж искусств в Улан-Удэ провёл день открытых дверей онлайн
Общество, 10.06.2020
Руководители колледжа рассказали о заведении и способах поступления  
В России за сутки выявили 8 404 больных коронавирусом
В России за сутки выявили 8 404 больных коронавирусом
Общество, 10.06.2020
Всего в стране число случаев заражения приближается пятистам тысячам
Бурятия присоединилась к акции «Испеки пирог и скажи спасибо!»
Бурятия присоединилась к акции «Испеки пирог и скажи спасибо!»
Общество, 10.06.2020
Пироги получат поисковик и ветеран библиотечного труда

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^