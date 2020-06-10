 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

У забайкальцев купят квартиры для переселенцев

У забайкальцев купят квартиры для переселенцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Требуются одно- и двухкомнатные квартиры небольшой площади

В Забайкальском крае для переселения граждан из аварийного жилищного фонда решили закупить квартиры на вторичном рынке жилья. У граждан есть возможность продать свою недвижимость региональной «Службе единого заказчика».

- Требуются одно- и двухкомнатные квартиры небольшой площади, от 30 до 37 квадратных метров, соответствующие определённым характеристикам. Например, чтобы квартиры были расположены в Центральном, Ингодинском, Черновском районах Читы, в домах от трёх этажей и выше, не ранее 1980 года постройки, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

С остальными требованиями можно ознакомиться на сайте минстроя Забайкальского края.
жилье переселение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии разъяснили изменения нормативов накопления ТКО
В Бурятии разъяснили изменения нормативов накопления ТКО
Общество, 10.06.2020
Повышение нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов коснётся не всех юридических лиц
В Агинский округ поступят маски по цене не выше 11 рублей
В Агинский округ поступят маски по цене не выше 11 рублей
Общество, 10.06.2020
40 тысяч одноразовых медицинских масок появятся в продаже в ближайшее время
В Иркутске сокращены сроки отключения горячего водоснабжения
В Иркутске сокращены сроки отключения горячего водоснабжения
Общество, 10.06.2020
Тем не менее работы на тепловых сетях будут завершены в должном объёме
В Улан-Удэ проходит всероссийская акция «Оставайся донором»
В Улан-Удэ проходит всероссийская акция «Оставайся донором»
Общество, 10.06.2020
Желающих сдать кровь просят принести с собой паспорт, результаты флюорографии и СНИЛС
У забайкальцев купят квартиры для переселенцев
У забайкальцев купят квартиры для переселенцев
Общество, 10.06.2020
Требуются одно- и двухкомнатные квартиры небольшой площади
В Бурятии пенсии с датой выплаты 14 июня выдадут 11 числа
В Бурятии пенсии с датой выплаты 14 июня выдадут 11 числа
Общество, 10.06.2020
Пенсии с датой выплаты 14 июня через кредитные учреждения пенсионеры получат досрочно, 11 июня
В Бурятии высадили тысячи саженцев на месте сгоревшего леса
В Бурятии высадили тысячи саженцев на месте сгоревшего леса
Общество, 10.06.2020
В качестве эксперимента здесь были посажены сеянцы с закрытой корневой системой
«Умираю от истощения»: Известный в Бурятии учёный оказался в беде
«Умираю от истощения»: Известный в Бурятии учёный оказался в беде
Общество, 10.06.2020
Доктор исторических наук Николай Абаев попросил о помощи, рассказав о том, что «умирает в заточении»
В Бурятии косули позируют перед фотоловушками
В Бурятии косули позируют перед фотоловушками
Общество, 10.06.2020
Фотоловушки ставят на «чёрных лесорубов», но часто в них попадают дикие животные
В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
Общество, 10.06.2020
Не всех снежных барсов удаётся отследить, отмечают специалисты
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
Общество, 10.06.2020
Движение будет ограничено 16 июня
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
Общество, 10.06.2020
При выборе лакомства специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд моментов
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Общество, 10.06.2020
Артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева, несмотря на отпуск, принимают участие в социальном проекте #помогиврачам
Колледж искусств в Улан-Удэ провёл день открытых дверей онлайн
Колледж искусств в Улан-Удэ провёл день открытых дверей онлайн
Общество, 10.06.2020
Руководители колледжа рассказали о заведении и способах поступления  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^