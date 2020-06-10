Требуются одно- и двухкомнатные квартиры небольшой площади
В Забайкальском крае для переселения граждан из аварийного жилищного фонда решили закупить квартиры на вторичном рынке жилья. У граждан есть возможность продать свою недвижимость региональной «Службе единого заказчика».
- Требуются одно- и двухкомнатные квартиры небольшой площади, от 30 до 37 квадратных метров, соответствующие определённым характеристикам. Например, чтобы квартиры были расположены в Центральном, Ингодинском, Черновском районах Читы, в домах от трёх этажей и выше, не ранее 1980 года постройки, - сообщили в пресс-службе правительства региона.
С остальными требованиями можно ознакомиться на сайте минстроя Забайкальского края.
У забайкальцев купят квартиры для переселенцев
Общество, Фото:
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