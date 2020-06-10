Фотоловушки ставят на «чёрных лесорубов», но часто в них попадают дикие животные
В объектив фотоловушек в Бурятии попадают лесопользователи, сборщики дикоросов, а нередко и животные.
Так, в Бичурском лесничестве фотоловушка зафиксировала косулю. Как рассказывают лесники, чаще всего в объектив попадают именно косули, волки попадались лишь в прошлом году.
- Через дорогу есть небольшой ручеек, скорее всего, косуля решила полакомиться свежей травой и сходить на водопой, вот тут её фотоловушка и засекла, - поделился главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.
Фотоловушки помогают лесникам оперативно выявить незаконную рубку, задержать и привлечь к ответственности правонарушителей. С начала 2020 года сотрудникам Бичурского лесничества уже удалось выявить восемь незаконных рубок с помощью фотоловушек.
На сегодня по всей республике установлено более 60 устройств фото-фиксации, идет работа по установке ещё более 30 фотоловушек, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Ранее фотоловушка в Иволгинском районе зафиксировала волка, корову и (внезапно) жирафа.
В Бурятии косули позируют перед фотоловушками
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