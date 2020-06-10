 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске

В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
Общество,  Фото:pixabay.com
Движение будет ограничено 16 июня

На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии (5559 км ВСЖД) 16 июня будут проводиться ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств через переезд в указанный день будет закрыто с 10:00 до 17:00 местного времени.

Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезды 5549 км (с. Нюки) и 5563 км (село Брянск), сообщили в ВСЖД. 
железнодорожные переезды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
Общество, 10.06.2020
Не всех снежных барсов удаётся отследить, отмечают специалисты
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
Общество, 10.06.2020
Движение будет ограничено 16 июня
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
Общество, 10.06.2020
При выборе лакомства специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд моментов
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Общество, 10.06.2020
Артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева, несмотря на отпуск, принимают участие в социальном проекте #помогиврачам
Колледж искусств в Улан-Удэ провёл день открытых дверей онлайн
Колледж искусств в Улан-Удэ провёл день открытых дверей онлайн
Общество, 10.06.2020
Руководители колледжа рассказали о заведении и способах поступления  
В России за сутки выявили 8 404 больных коронавирусом
В России за сутки выявили 8 404 больных коронавирусом
Общество, 10.06.2020
Всего в стране число случаев заражения приближается пятистам тысячам
Бурятия присоединилась к акции «Испеки пирог и скажи спасибо!»
Бурятия присоединилась к акции «Испеки пирог и скажи спасибо!»
Общество, 10.06.2020
Пироги получат поисковик и ветеран библиотечного труда
В Бурятии начался приём заявлений на голосование по поправкам в Конституцию
В Бурятии начался приём заявлений на голосование по поправкам в Конституцию
Общество, 10.06.2020
Жители Бурятии заранее могут подать заявление о голосовании по поправкам в Конституцию по месту нахождения
В центре Улан-Удэ появились бирюзовые газоны
В центре Улан-Удэ появились бирюзовые газоны
Общество, 10.06.2020
Газоны высаживают необычным, но эффективным способом
В Бурятии выбрали самую талантливую осуждённую
В Бурятии выбрали самую талантливую осуждённую
Общество, 10.06.2020
Осуждённая Юлия впервые взяла карандаш в руки, находясь в СИЗО
Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей
Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей
Общество, 10.06.2020
Заместитель мэра Иркутска предлагает иркутянам «объединиться в память о великой трагедии»
В Бурятии новобранцы после карантина отправятся на полигоны
В Бурятии новобранцы после карантина отправятся на полигоны
Общество, 10.06.2020
Военные освоят особенности боевой техники
В Улан-Удэ сухпайки получили студенты колледжа
В Улан-Удэ сухпайки получили студенты колледжа
Общество, 10.06.2020
Стоимость одного набора – 1140 рублей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Конференции
^