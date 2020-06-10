В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске

Движение будет ограничено 16 июня



На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии (5559 км ВСЖД) 16 июня будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств через переезд в указанный день будет закрыто с 10:00 до 17:00 местного времени.



Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезды 5549 км (с. Нюки) и 5563 км (село Брянск), сообщили в ВСЖД.

