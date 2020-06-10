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В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое

В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
Общество,  Фото:pixabay.com
При выборе лакомства специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд моментов

Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало рекомендации, как выбрать мороженое.

При выборе мороженого управление рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

- этикетка. Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют следующие виды мороженого:

- молочное – не более 7,5% молочного жира;

- сливочное – 8-11,5% молочного жира;

- пломбир – не менее 12% молочного жира;

- кисломолочное – не более 7,5% молочного жира;

- с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% м. д. молочного жира.

- вес. Вес порции должен быть указан в граммах, ведь сведения об объёме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого.

«Стабилизаторы предусмотрены технологией производства мороженого, они позволяют продукту сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие», - отметили в ведомстве.

Также покупателям нужно обратить внимание на внешний вид. Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок.

Обратить внимание необходимо и на текстуру и форму. Мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закалённое. Закалённое мороженое производится из смеси, которую затем фризеруют, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже -18°С, поддерживают температуру мороженого на таком уровне при хранении, транспортировке и реализации. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет меньший срок хранения.

Важно: вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться.

- Мороженое должно сохранять свою первоначальную форму, деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности. Первый признак повторного замораживания – это ощущение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12°-13°С, и именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника, - добавили в управлении.

Роспотребнадзор мороженое
 
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