Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра

Артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева, несмотря на отпуск, принимают участие в социальном проекте #помогиврачам



Это всероссийская благотворительная эстафета, в ходе которой театры России собирают деньги для тех, кто сражается сейчас с коронавирусной инфекцией – то есть для тех, кто сейчас оказался практически на линии фронта.



Проект-эстафета #помогиврачам инициирован Большим драматическим театром имени Товстоногова, объединённым проектом благотворительных фондов «Что делать» и журналом ТЕАТР, который координирует передачу эстафетной палочки от одного театра к другому, подробно освещает на своем сайте все события марафона.



Русский драматический театр Бестужева присоединился к эстафете #помогиврачам. Артисты поговорили с докторами Улан-Удэ, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией, ежедневно сражаются с ней, и записали на видео их личные, честные и проникновенные истории. В течение одиннадцати дней в социальных сетях театра будут опубликованы видео, где бестужевцы прочтут документальные монологи сражающихся сейчас с COVID-19 врачей.



Задача акции не только зафиксировать происходящее в больницах страны и привлечь внимание к тем, кто сейчас на передовой, кто рискует своей жизнью ради спасения других, кто оставил дом, родных и буквально живет в больнице. Но и собрать для них деньги.



Акция стартовала 17 мая, первым театром-участником стал БДТ – весь день его артисты читали истории российских врачей, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. В результате было собрано почти 4 миллиона рублей. На эти деньги БДТ купил необходимые врачам средства защиты и направил их в питерский НИИ имени Джанелидзе. По примеру БДТ действуют и другие участники акции. Каждый театр выбирает конкретную больницу, которой будет помогать.



Русский драматический театр Бестужева принял решение помочь Тверскому областному клиническому онкологическому диспансеру при содействии благотворительного фонда помощи взрослым «Живой», который сейчас получает обращения из региональных больниц, оказавшихся совершенно не готовыми к эпидемии такого масштаба.



– Собирая истории врачей здесь в Улан-Удэ, было отрадно слышать, что наши доктора надёжно защищены и что они, работая в «красной зоне», имеют все необходимые средства индивидуальной защиты. Но в России есть такие больницы, которые нуждаются в помощи. И, поговорив с координаторами фонда «Живой», мы решили помогать Тверскому онкодиспансеру и призываем наших зрителей поддержать акцию, и перечислить любую посильную сумму, – говорит менеджер по связям с общественностью Русского драмтеатра имени Бестужева Юлия Федосова. – Это можно сделать по номеру 3443, набрав в sms «ГРДТ СУММА», где сумма – это размер вашего денежного пожертвования. Например, ГРДТ 100.



На собранные в ходе акции #помогиврачам деньги «Живой» закупает для выбранных театрами больниц СИЗы: костюмы, щитки, очки, респираторы. Эта экипировка позволит существенно снизить риск перекрестного заражения.



За месяц, что идет эстафета, в ней приняли участие театры: Гоголь-центр, Приют комедианта, Современник, Александринский театр, Театр Мастерская, Театр Ленсовета, Ленфильм, Театр наций, Театр Практика, РАМТ, Мастерская Брусникина, Театр DOC, Театр Маяковского, Хабаровский ТЮЗ, Новокузнецкий драматический театр и другие. За период с 17 по 31 мая видеомонологи медиков, сражающихся с COVID-19, в исполнении артистов российских театров привлекли сотни тысяч зрителей. Было прочитано больше полутора сотен подлинных историй врачей. Этой акцией театральное сообщество благодарит тех, кто спасает наши жизни, нередко жертвуя своими.





По информации пресс-службы театра имени Бестужева

