В столице Бурятии днём небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике ночью по юго-западу дожди, в горах с мокрым снегом; утром местами туман; днём местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11, местами до 1 тепла, местами по северо-востоку и в горах юго-запада до 0-3 мороза, днём 18-23, местами 10-15 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью 7-9, днём 18-20 тепла.
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
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